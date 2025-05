Musica tra le pietre antiche: a Brindisi il Quartetto Schumann per “Emozioni in Puglia”

Continua la Rassegna “Emozioni in Puglia” organizzata dall’ Associazione Le Voci Dell’Arte APS con la Direzione Artistica del M° Roberto De Leonardis.

La rassegna mira a creare emozioni attraverso la musica eseguita in locations storiche del territorio e dedicata ad un vasto pubblico, innanzitutto del territorio, ma con l’obiettivo di allargare l’utenza alla vasta platea di turisti che affollano e apprezzano le bellezze dei luoghi pugliesi.

Il programma artistico proposto varia dalla musica colta a partire dal 1700 sino a quella dei nostri giorni (jazz e pop) con l’intento di celebrare anche le figure artistiche proprie della Regione, con l’esibizione di professionisti e aprendo spazi ai talenti emergenti.

Sabato 17 Maggio alle ore 20.30 a Brindisi presso l’ex Convento Santa Chiara sarà protagonista un ensemble d’eccezione, il Quartetto Schumann, che vedrà protagonisti Marco Misciagna al Violino, Flavio Maddonni alla Viola, Fabio De Leonardis al Violoncello e Roberto De Leonardis al Pianoforte, musicisti di chiara fama con esperienze nazionali ed internazionali, docenti presso vari Conservatori Italiani che si cimenteranno in un programma “I Grandi quartetti con il pianoforte” dedicato all’esecuzione del Quartetto in sol Minore per pianoforte n.1 KV 478 di W.A.Mozart e il Quartetto in Mi Bemolle Maggiore op.47 di R.Schumann.

Nella musica strumentale il classico quartetto è il quartetto d’archi costituito da due violini, viola e violoncello. La fortuna di questa piccola formazione strumentale, formatasi già verso la metà del XVIII secolo, è solitamente legata alla grande diffusione della musica da camera nel XIX secolo. Un quartetto per pianoforte è una composizione di musica da camera per pianoforte e altri tre strumenti, di solito un trio d’archi composto da violino, viola e violoncello.

La rassegna si sostiene avvalendosi dei fondi del 5×1000 destinati all’ Associazione.

Si ringrazia per la cordiale e generosa accoglienza l’ Associazione Yeahjasi.

Per info rivolgersi al numero 329/6829822 (nelle fasce orarie 10-12 e 18-20) oppure seguendo la pagina Facebook Levocidellarte APS. Costo del biglietto € 1