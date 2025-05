Progetto HERALD: a Fasano incontri B2B per operatori culturali delle Performing Arts

Il prossimo 15 maggio, dalle ore 10:00 alle 18:00, la Community Library del Comune di Fasano ospiterà una giornata di incontri B2B dal titolo “Networking for cultural SMEs to promote the internationalisation of artistic productions”, un evento dedicato agli operatori culturali e alle compagnie professioniste del territorio. L’evento è promosso da Puglia Culture nell’ambito del progetto HERALD, finanziato dal Programma di Cooperazione Interreg IPA South Adriatic 2021-2027.

Il progetto vede come capofila il Comune di Fasano, con la partecipazione del Comune di Argirocastro (Albania) e di Puglia Culture in qualità di partner.

«Ancora una volta questo interessante progetto interreg da noi intercettato – dice l’assessora alla Cultura Cinzia Caroli -, ci consente di organizzare in città degli appuntamenti che sono vere e proprie occasioni di sviluppo e conoscenza, consente inoltre di promuovere incontri e collaborazioni tra coloro che instancabilmente lavorano nel settore culturale. Come è facilmente intuibile da questi primi contatti possono nascere dei progetti di grande spessore che ci danno la possibilità di mantenere gli standard delle nostre proposte decisamente elevati a beneficio anche di un pubblico sempre molto attento e affezionato».

L’iniziativa rappresenta un’opportunità concreta per rafforzare le relazioni professionali e favorire nuove collaborazioni artistiche nel settore delle arti performative, coinvolgendo realtà provenienti dalla Puglia, dall’Albania e dal Montenegro.

Dopo i saluti istituzionali, la giornata si articolerà in due momenti principali:

• Sessione di presentazioni, in cui ogni compagnia o operatore potrà raccontare il proprio lavoro e ambiti di attività;

• Sessione di networking, dedicata allo scambio di idee, proposte e alla progettazione condivisa di future produzioni artistiche.

Progetto Herald ha l’obiettivo di migliorare e ampliare le relazioni tra professionisti e operatori attivi nel campo delle Performing Arts, creando una vera e propria community che fornisca loro maggiori opportunità commerciali, ponendo le basi per la creazione di future produzioni culturali e artistiche.

Ufficio Stampa

Città di Fasano