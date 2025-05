Brindisi celebra la Giornata Internazionale dei Caschi Blu con una fiera tecnologica e una competizione di robotica

In occasione della Giornata Internazionale dei Caschi Blu delle Nazioni Unite, il Centro Servizi Globale delle Nazioni Unite (UNGSC) di Brindisi ospiterà la UN Technology Fair and Robotics Competition, un evento dedicato al futuro del Peacekeeping, con un focus sull’innovazione e sulle tecnologie emergenti al servizio della pace.

L’iniziativa si svolgerà il 29 maggio presso il quartier generale ONU in Via Tito Minniti.

La Giornata Internazionale dei Caschi Blu celebra ogni anno il coraggio e l’impegno di militari, forze di polizia e civili che operano nelle missioni di pace in tutto il mondo. Quest’anno, attraverso una fiera tecnologica e una competizione di robotica, l’evento punta a mettere in evidenza il ruolo cruciale dell’innovazione per affrontare le sfide future delle missioni ONU e favorire lo sviluppo sostenibile.

Protagonisti della Competizione di Robotica saranno 300 studenti, tra gli 11 e i 17 anni, provenienti da 10 scuole della Regione Puglia, che presenteranno i propri progetti davanti a una giuria istituzionale. I vincitori saranno premiati nel corso della cerimonia ufficiale, alla presenza delle principali autorità civili e militari.

La Fiera Tecnologica vedrà la partecipazione delle Nazioni Unite, delle Forze Armate italiane, di università, scuole e altri attori locali, configurandosi come un’occasione per valorizzare il potenziale innovativo del territorio pugliese e offrire una visione integrata delle sue competenze in ambito tecnologico.

La giornata si concluderà alle ore 13.00 con la deposizione di una corona in onore dei caduti nelle operazioni di pace e la cerimonia di premiazione della competizione di robotica.