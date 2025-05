Inaugurato il Centro Medico d'Eccellenza "IGEA Ceglie" in memoria di Papa Francesco

La Cooperativa San Bernardo è lieta di annunciare l'inaugurazione del nuovo Centro Medico d'Eccellenza "IGEA Ceglie", Sabato 17 maggio, alle ore 19.00, a Ceglie Messapica (BR), in Via Calabria n° 47, intitolato alla memoria di Papa Francesco. Questo nuovo centro sanitario è progettato per offrire una risposta concreta, qualificata e umanamente vicina ai bisogni della comunità locale. Parte integrante della rete sanitaria della Cooperativa San Bernardo, attiva da 25 anni nel settore socio-sanitario, il Centro "IGEA Ceglie" è dotato di tecnologie all'avanguardia e si prefigge di raggiungere l'eccellenza clinica, garantire la tempestività delle prestazioni e rispettare la dignità della persona.

<< Questo Centro nasce da un sogno coltivato nella responsabilità, nella fede e nella consapevolezza che il vero progresso passa attraverso la cura della persona nella sua interezza", ha dichiarato Giuseppe Natale, Direttore Generale della Cooperativa San Bernardo. "Intitolarlo a Papa Francesco non è un gesto simbolico, ma una dichiarazione chiara di identità: vogliamo curare come lui ha insegnato ad amare, con umiltà, competenza, misericordia e prossimità concreta >>.

Il Centro "IGEA Ceglie" offre una vasta gamma di servizi sanitari multidisciplinari, tra cui diagnostica per immagini, ambulatori specialistici e percorsi diagnostico-terapeutici personalizzati, con l'obiettivo di unire competenza medica, umanità e accessibilità. La struttura è equipaggiata con tecnologie all'avanguardia, come ecografi ad alta risoluzione, sistemi radiologici digitali, mammografo 3D e densitometro osseo, conformemente alle più severe normative in materia di sicurezza e qualità sanitaria.

Il Direttore Generale Natale ha espresso profonda gratitudine a tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione di questo Centro, dalle maestranze agli operatori sanitari, ai collaboratori e alle famiglie, fino alle istituzioni che hanno fornito il loro sostegno, come la Direzione Strategica dell'ASL di Brindisi, il Comune di Ceglie Messapica e la Regione Puglia, per la costante vicinanza e supporto. Un particolare ringraziamento va al governo nazionale, attraverso la misura della Zona Economica Speciale (ZES), che ha fornito un supporto determinante per la realizzazione e il potenziamento di una struttura moderna, inclusiva e proiettata verso il futuro.

<< Questo Centro non è solo un luogo di cura, ma un simbolo di speranza, un presidio di eccellenza e un abbraccio concreto a chi ha bisogno >> ha concluso Natale.

La cerimonia si svolgerà alla presenza delle autorità amministrative, sanitarie e religiose, tra cui il Sindaco di Ceglie Messapica, Angelo Palmisano, e prevede la benedizione inaugurale del Centro, un piccolo rinfresco e un accompagnamento musicale. Agli ospiti sarà consegnata una pergamena commemorativa, in ricordo di questo importante momento di comunità e solidarietà.