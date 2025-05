Marchionna inaugura “Mare dentro”: «Il mare è vita per Brindisi, risorsa da tutelare e riscoprire»

Il sindaco Giuseppe Marchionna ha aperto ufficialmente la seconda edizione di “Mare dentro”, l’iniziativa organizzata dalla Szn – Marine Centre di Brindisi, con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente, della Regione Puglia (Assessorati all’Ambiente e al Turismo, Sviluppo e impresa turistica) e del Comune di Brindisi.

“Il mare per Brindisi è la vita. Noi siamo una città, che è nata sul mare e si è sviluppata circa 2300 anni fa perché porto naturale più sicuro del Mediterraneo”. Con queste parole, il sindaco ha salutato i partecipanti all’evento, che ha preso il via oggi presso Palazzo Granafei Nervegna. Il tema di quest'anno è: “Dal mare alla tavola: sostenibilità, cultura e turismo nei mestieri del mare”.

Nel suo intervento, Marchionna ha sottolineato il valore storico e culturale del mare per la città, affermando che “il mare rappresenti una grande risorsa per questa città, tanto che la città, in fondo, abbraccia il mare”.

Parlando ai numerosi studenti presenti nella sala “Gino Strada”, il sindaco ha invitato i giovani a riflettere sull’unicità del porto interno di Brindisi: “a pensare che il nostro porto interno è una sorta di piazza d’acqua e ciò è tanto vero, che abbiamo anche un servizio di trasporti pubblici. Come giustamente ci ricorda il Comandante della Capitaneria di porto – ha aggiunto –, sono soltanto due le città in Italia, che hanno il servizio di trasporto pubblico su acqua: Venezia e Brindisi”.

Marchionna ha quindi ribadito l’importanza strategica del mare anche in chiave futura: “decisiva e fondamentale la risorsa mare nell’immaginare anche il futuro della nostra città. Una risorsa che deve essere assolutamente tutelata, per quanto possibile – ha proseguito il sindaco –, sempre più scoperta e anche conosciuta nelle sue enormi potenzialità, tanto da garantire la stessa sopravvivenza della città”.

Rivolgendosi al prof. Antonio Terlizzi, direttore del Dipartimento di Ecologia Marina Integrata della Szn e coordinatore del Brindisi Marine Centre Dohrn, e al prof. Fabio Pollice, rettore dell’Università del Salento, il sindaco ha sottolineato l’impegno congiunto “nella ricerca di finanziamenti perché la Anton Dohrn possa stabilirsi in maniera definitiva oltre il piccolo presidio già presente”.

Infine, Marchionna ha evidenziato il legame tra la salute del mare e la qualità della vita dei cittadini: “Dobbiamo preservare la risorsa mare da ulteriori inquinamenti – ha aggiunto il sindaco –. Il fatto che ogni tanto vengano fotografati i delfini, che entrano nel porto interno di Brindisi, è un fatto che personalmente mi riempie di grande orgoglio, se pensiamo ai tempi in cui fummo costretti ad abbandonare le nostre spiagge, che erano nel porto, per andare sulla costa nord. Un tempo, le spiagge erano nel porto interno e nel porto medio – ha ricordato Marchionna –, poi ci fu l’industrializzazione, cambiarono molte cose e per molto tempo quelle acque sono state inquinate. Oggi, il fatto di vedere i delfini significa che siamo riusciti a ricostruire un ecosistema salubre anche per gli animali – ha concluso il sindaco – e questo vuol dire che dobbiamo proseguire su questa strada, con la stazione Anton Dohrn quale punto di riferimento

importante”.