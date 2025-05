Ostuni, dopo 15 anni apre la nuova piastra ospedaliera: primo reparto attivo la Patologia clinica

Dopo oltre quindici anni di attese, stop ai lavori e rinvii, l’ospedale civile di Ostuni compie un passo decisivo verso il rinnovamento. Dal 23 maggio sarà attiva la nuova piastra ospedaliera, con l’apertura della Unità operativa semplice di Patologia clinica nei locali appena completati.

Si tratta del primo tassello di un progetto più ampio di rifunzionalizzazione del presidio sanitario, rimasto a lungo incompiuto. Nei giorni precedenti – dal 19 al 22 maggio – si svolgerà il trasferimento di arredi, strumentazioni e attività, motivo per cui in quel periodo le prestazioni non saranno garantite. La Asl Brindisi si scusa anticipatamente con l’utenza per il disagio, sottolineando che si tratta di un sacrificio temporaneo in vista di un potenziamento strutturale e duraturo dei servizi.

«È un giorno importante per la sanità del territorio – ha dichiarato il direttore generale della Asl Brindisi, Maurizio De Nuccio – perché non solo restituiamo alla città una struttura moderna e funzionale, ma restituiamo anche fiducia ai cittadini, con l’impegno a completare progressivamente gli altri reparti previsti nel padiglione».

La nuova piastra rappresenta per Ostuni un simbolo di rinascita e rilancio della sanità pubblica. La direzione generale della Asl ha inoltre proposto l’intitolazione dell’ospedale a Papa Francesco, figura simbolo di attenzione verso i più fragili, i malati e le periferie della salute. La proposta è già stata presentata agli enti competenti e vuole essere un gesto di speranza, accoglienza e vicinanza umana.

La Asl ha espresso un ringraziamento al Comune di Ostuni per il supporto istituzionale e alla Regione Puglia per l’accompagnamento nelle procedure autorizzative e nell’avvio di questa nuova fase.