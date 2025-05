Mesagne: l’IISS Epifanio Ferdinando scuola Ambasciatrice del Parlamento Europeo

Durante la coinvolgente manifestazione “Note d’Europa: suoni che uniscono” nell’aula magna del plesso di via Damiano Chiesa a Mesagne, sede del Tecnico Economico e del Liceo Coreutico sono stati consegnati gli attestati giunti da Bruxelles che conferiscono all’istituto il titolo di “Scuola Ambasciatrice del Parlamento Europeo”.

Il sindaco di Mesagne Toni Matarrelli portando il suo saluto alla comunità scolastica ha evidenziato il ruolo fondamentale dell’Europa nel garantire la pace e il progresso ed il ruolo della scuola come veicolo dei valori dei padri fondatori dell’UE.

Grande soddisfazione è stata espressa dal Dirigente Scolastico ing. Mario Palmisano Romano per i brillanti risultati ottenuti dagli studenti con la partecipazione a vari concorsi europei, per i progetti di mobilità Erasmus e per la realizzazione di questa lodevole manifestazione.

L’assessore Vincenzo Sicilia, nel suo intervento, ha messo in evidenza il valore aggregante della musica e la capacità di farci comprendere la bellezza della diversità e dell’inclusione.

La giornata è stata aperta dalle note festose della banda giovanile della Città di Mesagne diretta dal prof. Pezzolla con l’Inno di Italia e l’inno alla Gioia ed il concerto è continuato con l’esibizione dei maestri dell’ente di promozione «Accordiabili» che hanno incantato la platea con un susseguirsi di emozionanti brani eseguiti dai maestri Vincenzo Deluci, Onofrio Susca, Pippo Congedo, Raffaele Convertino e Gabriele Pezzolla.

La riuscita manifestazione presentata e curata dalla prof.ssa Pompea Funiati e promossa dalla prof.ssa Andriola si è conclusa con il messaggio dell’onorevole Chiara Gemma che ha lodato tutti per l’impegno profuso a favore della divulgazione dei valori di cittadinanza europea e ha promesso un futuro incontro con gli studenti mesagnesi per parlare di Europa.