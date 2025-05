Una squadra unita per la prevenzione: Asl Brindisi, istituzioni e associazioni insieme alla Race for the Cure di Bari

UNA GRANDE SQUADRA PER LA SALUTE.

Anche quest’anno la Race for the Cure di Bari, ha rappresentato molto più di una manifestazione sportiva: è stata un’occasione preziosa per rafforzare legami, promuovere la prevenzione e camminare insieme per una causa fondamentale.

Alla squadra della Asl Brindisi, composta da più di 50 partecipanti, si sono uniti con entusiasmo referenti istituzionali e associazioni del territorio, tra cui: Raffaella Argentieri, Presidente della Fondazione del Prof. Di Giulio, Gloria Spedicato, Presidente dell’Associazione Le Civette del Salento, Sabrina Zurlo, Presidente dell’Associazione Cuore di Donna, oltre vari soci e volontari.

Inoltre era presente Tommaso Gioia, Consigliere alla Sanità del Presidente della Giunta Regionale della Puglia.

Un gesto particolarmente significativo è stato quello di scoprire sulla maglietta di una partecipante alla manifestazione del simbolo delle Nazioni Unite (ONU) riportante il messaggio “October Breast Cancer Awareness Month – United Nations”, a sottolineare il valore internazionale della campagna di sensibilizzazione sul tumore al

seno.

Brindisi è una delle poche città al mondo a ospitare una sede dell’Onu, ovvero un polo logistico e un centro servizi in grado di coordinare operazioni ad ampio raggio e di complessità elevate.

Il Direttore Generale della Asl Brindisi, Maurizio De Nuccio, ha voluto ringraziare tutti con queste parole: “Ritrovarci insieme – Asl, istituzioni, associazioni – come una vera squadra della provincia di Brindisi, è il segno concreto di quanto la collaborazione sia la chiave per raggiungere risultati importanti. Ringrazio di cuore tutte le realtà che hanno camminato al nostro fianco: questa giornata è la dimostrazione che insieme si può fare la differenza, non solo in corsa, ma nella vita.