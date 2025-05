Francavilla Fontana investe sui giovani: al via il Servizio Civile Regionale nel nodo Galattica della Biblioteca Comunale

Nei giorni scorsi l’Amministrazione Comunale ha aderito al progetto sperimentale del Servizio Civile Regionale che si svolgerà nell’ambito del nodo di Galattica di Francavilla Fontana nato in Biblioteca Comunale per offrire servizi di formazione e orientamento alla cittadinanza alla ricerca di nuova occupazione.

“Il Servizio Civile Regionale – commenta il Sindaco Antonello Denuzzo – offre la possibilità ai giovani sino a 28 anni di crescere professionalmente e allo stesso tempo di aiutare i propri coetanei nella difficile ricerca di un lavoro. Si tratta di un progetto sperimentale che ci aiuterà a dare continuità al nodo di Galattica che opera all’interno della Biblioteca comunale.”

In questa prima fase di sperimentazione saranno attivati due posti riservati a ragazzi o ragazze di età compresa tra i 18 e i 28 anni ai quali sarà riconosciuta la somma mensile di 507,30 euro. Una volta completata la fase di accreditamento del Comune, che avverrà nelle prossime settimane, sarà possibile candidarsi direttamente tramite la piattaforma messa a disposizione dalla Regione.

Il progetto sviluppato da Galattica è nato per potenziare l’offerta cittadina negli ambiti della formazione e dell’orientamento, fornendo spazi e risorse dedicati al mondo giovanile. Grazie al progetto, finanziato dalla Regione con 50.000 euro, sono stati creati uno sportello informativo e programmati una serie di workshop.

La Biblioteca Comunale, così come previsto dal bando, è stato il nodo della rete per l'accompagnamento e il supporto delle iniziative giovanili, favorendo esperienze in ambito sociale, professionale e di partecipazione. Il progetto è nato grazie al lavoro di rete svolto dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con APS Petrolio, Le Radici e le Ali Arciragazzi, APS Nativa, CGIL Francavilla Fontana e Croce Rossa Italiana.

“Il Servizio Civile Regionale all’interno del nodo di Galattica – prosegue l’Assessora alle Politiche Giovanili Numa Ammaturo – consentirà di mettersi al servizio della comunità e comprendere il funzionamento della pubblica amministrazione. Un’occasione per ritagliarsi un ruolo da protagonista e migliorare un servizio rivolto in particolare a tutti coloro che sono alla ricerca di una posizione stabile nel mondo del lavoro.”

La sede principale delle attività sarà la Biblioteca Comunale che attualmente è interessata da lavori per l’abbattimento delle barriere sensoriali, intervento del valore complessivo di 500.000 euro finanziato dal PNRR con 360.000 euro. Al termine dei lavori saranno resi fruibili nuovi spazi, a cominciare dal tetto dove verrà realizzato un giardino accessibile a tutti tramite un ascensore di nuova costruzione. Nel complesso saranno eliminate tutte le barriere fisiche e sensoriali presenti attraverso la creazione di segnaletica, mappe tattili e arredi inclusivi.

“La Biblioteca Comunale – conclude il Sindaco Antonello Denuzzo – in questo momento è oggetto di un importante intervento di potenziamento che consentirà l’abbattimento delle barriere architettoniche, la creazione di un giardino sul tetto raggiungibile con un ascensore che installeremo a brevissimo. I volontari del Servizio Civile Regionale opereranno all’interno di una struttura rinnovata particolarmente amata dai loro coetanei garantendo un servizio importantissimo nato con Galattica.”

Novità in materia di politiche giovanili sono arrivate anche dall’ultima seduta del Consiglio Comunale. Grazie ad una mozione presentata dalla Consigliera Anna Maria Padula nascerà a Francavilla Fontana la Consulta comunale dei Giovani con l’obiettivo di costruire uno spazio istituzionale a loro dedicato dal quale potranno esprimere esigenze, proposte, idee e confrontarsi direttamente con l’Amministrazione Comunale.