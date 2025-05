San Vito dei Normanni: il Castello Dentice di Frasso partecipa a "Cortili Aperti", tra arte, storia e danze antiche

Domenica 25 Maggio il Castello Dentice di Frasso di San Vito dei Normanni parteciperà alla manifestazione “I CORTILI APERTI” in occasione della XV Giornata Nazionale Associazione Dimore Storiche Italiane.

Si tratta di un’ iniziativa che prevede l’apertura gratuita dei cortili di castelli, rocche, ville e palazzi privati in tutta Italia, consentendo ai visitatori di ammirare da vicino dei luoghi speciali e di poter conoscere attraverso la voce dei proprietari, la passione e le difficoltà quotidiane che incontrano per mantenere questi monumenti. Inoltre, l’apertura delle dimore storiche, si configura come una realtà trainante per l’economia del territorio, indipendentemente dal fatto di essere abitualmente chiuse o aperte al pubblico e determinano un patrimonio troppo spesso ignorato, che non solo rappresenta la migliore storia e tradizione italiana, ma che riesce ad accogliere circa 45 milioni di visitatori l’anno.

Per l’ occasione, negli spazi esterni del castello sarà inaugurata la personale di pittura dell’artista barese Maria De Marzo dal titolo “Colori Vaganti” ( che rimarrà aperta al pubblico, previo messaggio con whatsapp o SMS al numero 3392003758) fino alla mattinata di domenica 1 giugno.

Si potranno inoltre ammirare le colorate ceramiche artistiche pugliesi (Grottaglie) firmate dal Maestro Giuseppe Fasano.

Ancora, per chi lo vorrà, potrà visitare l’interno dei saloni dove saranno allestite delle scenografiche composizioni floreali realizzate appositamente per l’evento dall’Associazione “Edfa Roma”.

Ad intrattenere i visitatori, nella sola mattinata del 25 maggio, vi saranno i soci dell’Associazione Culturale “Serata con Maria Antonietta” che, con i loro splendidi e preziosi abiti si esibiranno in danze settecentesche facendoci tornare indietro nei secoli.

L’evento gode del patrocinio del Ministero della Cultura, Ente Nazionale Italiano del Turismo ( Enit), Federazione Matrimoni ed Eventi Privati ( Federmep), Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO, Anci, Federazione Italiana Amici dei Musei, Case della Memoria, Poste Italiane, Città di San Vito dei Normanni.

Orari domenica 25 maggio

10.00/13.00

16.30/19.30

Ingresso libero ai giardini