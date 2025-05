Mozione per un Info Point alla stazione di Brindisi, Rachiero:" Proposta condivisa per migliorare l’accoglienza turistica"

Una mozione per la creazione di un Info Point presso la stazione ferroviaria di Brindisi

Oggi presentata una mozione per il prossimo Consiglio Comunale per la creazione di un Info Point presso la stazione ferroviaria di Brindisi.

La proposta, sostenuta da tutte le forze di opposizione, mira a fornire un servizio essenziale per i visitatori e i cittadini, creando un punto di riferimento che offra informazioni turistiche, mappe, eventi locali e supporto ai viaggiatori in transito.

La stazione ferroviaria rappresenta una fondamentale porta d’ingresso alla nostra città e dotarla di un Info Point contribuirà a migliorare l’esperienza dei turisti e a promuovere le eccellenze e le bellezze del nostro territorio.

L’Info Point non sarà solo un centro di informazione, ma anche un luogo di programmazione e di accoglienza che rifletterà la tradizionale ospitalità dei brindisini.

La mozione verrà discussa nel prossimo Consiglio Comunale e si auspica un ampio confronto e una larga adesione, nel generale interesse di migliorare i servizi offerti ai turisti e ai cittadini.

L’implementazione di questo progetto non solo aumenterebbe la fruibilità e la visibilità di Brindisi come meta turistica, ma stimolerebbe ovviamente anche l’economia locale, valorizzando e promuovendo anche le realtà imprenditoriali e le attività commerciali del territorio.

DIEGO RACHIERO

Consigliere Comunale ATTIVA BRINDISI

Questo il testo della mozione:

Oggetto: Mozione per la creazione di un Info Point comunale presso la stazione ferroviaria di Brindisi

Premesso che:

- La città di Brindisi rappresenta uno snodo strategico per il turismo in Puglia ed una delle principali porte d’ingresso al territorio pugliese, grazie alla sua posizione geografica, alla presenza del porto e dell’aeroporto internazionale, nonché alla crescente attrattività del suo centro storico, delle aree costiere e del patrimonio archeologico, monumentale e culturale;

- L’incremento dei flussi turistici, anche internazionali, rende necessario rafforzare l’accoglienza, l’informazione e la promozione del territorio;

- La presenza di un Info Point ben strutturato e facilmente accessibile rappresenta un servizio essenziale per fornire informazioni turistiche, culturali e logistiche ai visitatori, promuovendo al contempo le eccellenze locali e l’intera provincia;

- Un Info Point può diventare altresì uno spazio di collaborazione istituzionale, utile a coordinare eventi, iniziative e percorsi turistico – culturali su scala cittadina e provinciale;

- La stazione ferroviaria di Brindisi è uno dei principali punti di accesso alla città per i turisti, specialmente per coloro che si muovono con i mezzi pubblici provenienti da altre città italiane ed europee;

- Attualmente, presso la stazione ferroviaria non è presente un Info Point e/o un Corner Informativo Comunale stabile e ben identificabile, dove i visitatori possano ricevere assistenza, orientamento e materiale informativo in più lingue;

Considerato che:

- In assenza di un punto informativo, i turisti che arrivano in città dalla stazione ferroviaria spesso si trovano spaesati e privi di riferimenti utili su come raggiungere il centro, i luoghi di interesse, le strutture ricettive o i trasporti pubblici;

- La mancanza di accoglienza immediata alla stazione ferroviaria contribuisce a una percezione negativa della città e rappresenta una criticità in termini di qualità dell’esperienza turistica;

- L’assenza di un Info Point presso la Stazione Ferroviaria limita fortemente la capacità del Comune di promuovere il territorio, gli eventi culturali e le attività locali direttamente al momento dell’arrivo dei visitatori;

- La maggior parte dei comuni italiani con vocazione turistica ha già attivato sportelli informativi presso le stazioni ferroviarie, arrivando addirittura a realizzare reti di promozione e informazione sul territorio ramificate in tutta la città (ad esempio attraverso convenzioni con le Edicole) migliorando significativamente l’accoglienza e la valorizzazione del territorio;

- La cooperazione tra istituzioni, enti pubblici, operatori culturali e turistici è fondamentale per garantire un’offerta integrata ed attrattiva;

- La Provincia di Brindisi, la Regione Puglia, l’Agenzia Regionale Puglia Promozione, a Camera di Commercio, la Società Trasporti Pubblici di Brindisi ed altri attori istituzionali possono svolgere un ruolo attivo e sinergico nel promuovere il territorio;

Premesso tutto quanto innanzi il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta:

1. A promuovere l’istituzione di un Info Point comunale presso la stazione ferroviaria di Brindisi, in uno spazio facilmente accessibile e ben visibile, anche in collaborazione con Rete Ferroviaria Italiana (RFI) e con le Autorità competenti;

2. A prevedere che il punto informativo sia dotato di personale qualificato, materiale multilingue e supporti digitali per fornire indicazioni su trasporti, alloggi, attrazioni culturali, eventi, itinerari turistici e servizi pubblici;

3. A coinvolgere attivamente gli enti istituzionali del territorio provinciale (Provincia di Brindisi, Comuni limitrofi, Regione Puglia, Agenzia Regionale Puglia Promozione, la Camera di Commercio, la Società Trasporti Pubblici di Brindisi, ecc…) per costruire un progetto condiviso di informazione e promozione del territorio;

4. A valutare l’eventuale coinvolgimento di associazioni locali, operatori turistici e volontari nella gestione e nell’animazione dell’Info Point, secondo un modello integrato di accoglienza turistica;

5. A inserire il progetto all’interno della programmazione strategica per lo sviluppo turistico del Comune, cercando – ove necessario – di intercettare fondi regionali, nazionali ed europei dedicati alla promozione del territorio e al miglioramento dei servizi turistici.

Brindisi, lì 19.5.2025

Firmato dai CONSIGLIERI COMUNALI

Diego Rachiero ATTIVA BRINDISI_

Riccardo Rossi BRINDISI BENE COMUNE__

Roberto Fusco MOVIMENTO 5 STELLE__

Pierpaolo Strippoli MOVIMENTO 5 STELLE__

Francesco Cannalire PARTITO DEMOCRATICO__

Alessio Carbonella PARTITO DEMOCRATICO__

Denise Aggiano PARTITO DEMOCRATICO__

Pasquale Luperti UGUAGLIANZA CITTADINA_

Michelangelo Greco MOVIMENTO REGIONE SALENTO__

Alessandro Antonino IMPEGNO PER BRINDISI __

Giampaolo D’Onofrio GRUPPO MISTO__

Salvatore Giannace GRUPPO MISTO __