Valtur Brindisi, tutto in una notte: gara 5 a Rimini. Coach Bucchi: “Convinti e fiduciosi, il campo conta fino a un certo punto”

È arrivato il momento della verità per la Valtur Brindisi. Mercoledì 21 maggio, alle ore 20:30, al PalaFlaminio di Rimini andrà in scena la decisiva gara 5 contro la BancaRiviera Rimini. In palio c’è l’accesso alle semifinali playoff di Serie A2. La serie, equilibrata e combattuta, è sul 2-2 dopo quattro partite vissute a ritmi altissimi.

Brindisi arriva a questo appuntamento con il morale alto, grazie alle due vittorie consecutive conquistate al PalaPentassuglia, spinte dal calore del pubblico di casa. Ora però si torna in trasferta, dove sarà necessario confermare quanto di buono fatto negli ultimi due match. Intanto, il settore ospiti del palazzetto riminese è andato completamente esaurito, segnale dell'entusiasmo crescente attorno alla squadra biancoazzurra.

A presentare la sfida è coach Piero Bucchi, che porta con sé tutta l’esperienza accumulata in situazioni simili:

“Ho disputato diverse gare 5 nella mia carriera, e so che il fattore campo può contare, ma solo fino a un certo punto. Abbiamo dimostrato di esserci fin dalla prima partita, anche nelle due sconfitte a Rimini. Veniamo da due prestazioni solide, siamo carichi, convinti e fiduciosi. Non abbiamo alcuna intenzione di andare in vacanza”, ha dichiarato l’allenatore brindisino.

La gara sarà trasmessa in diretta streaming sulla piattaforma LNP Pass, disponibile anche su app per iOS, Android, Android TV, Samsung TV, Chromecast e Fire TV Stick. La diretta radiofonica sarà affidata a Ciccio Riccio, mentre la differita televisiva andrà in onda giovedì 22 maggio alle 23:00 su Teleregione, canale 77 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, grazie alla media partnership con il Gruppo Editoriale Distante.

Tutto è pronto per il capitolo finale di una sfida intensa: dentro o fuori, "win or go home".