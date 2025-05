Dal 1° giugno Teknoservice subentra nella raccolta rifiuti a Brindisi: il Tar boccia il ricorso di AVR

Sarà la Teknoservice s.r.l. a gestire il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani a Brindisi a partire dal 1° giugno. Lo ha stabilito il Tar di Lecce, che con un’ordinanza emessa nella camera di consiglio del 20 maggio ha respinto la richiesta di sospensiva avanzata da AVR per l’Ambiente S.p.A. (già Teorema), contro l'affidamento deciso dal Comune in favore di Teknoservice.

Secondo il tribunale amministrativo, non sussistono i presupposti di un danno grave e irreparabile tali da giustificare il blocco del subentro. Resta ferma la necessità di un’apposita determinazione dirigenziale per la cessazione del contratto in essere con AVR. Le spese sono state compensate e la discussione nel merito è fissata per il 26 novembre 2025.

Il contenzioso risale al 2023, quando Teknoservice, seconda classificata nella gara "ponte" bandita nel 2022, impugnò l'aggiudicazione ad AVR. Inizialmente il Tar diede ragione a quest’ultima, ma una sentenza del Consiglio di Stato del novembre scorso ha ribaltato il verdetto, annullando l’aggiudicazione per carenza dei requisiti minimi.

Nel frattempo AVR ha chiesto al Comune il riconoscimento del valore residuo degli investimenti effettuati dal suo subentro, avvenuto il 1° ottobre 2023 dopo l’uscita di scena di Ecotecnica. Ma l’Ager (Agenzia territoriale della Regione Puglia per la gestione dei rifiuti) ha espresso parere negativo, richiamandosi all’annullamento "ex tunc" del contratto stabilito dal Consiglio di Stato, che esclude ogni diritto a indennizzi.

Inoltre, come ribadito nella determina del 12 maggio, AVR aveva sottoscritto una clausola di manleva, impegnandosi a non avanzare pretese economiche in caso di esito giudiziario sfavorevole.

Nel ricorso (Rg. n. 460/2025) e nei motivi aggiunti presentati il 19 maggio, AVR ha contestato una serie di atti legati alla nuova aggiudicazione, lamentando tra l’altro la mancata disponibilità di alcuni verbali di gara e documenti relativi a indagini penali riguardanti Teknoservice. Tuttavia, il Tar non ha ritenuto queste contestazioni sufficienti per sospendere l’efficacia degli atti impugnati.

Fatta salva la possibilità di ulteriori ricorsi, il passaggio di consegne appare ormai definito. Per l’estate brindisina, salvo sorprese, la raccolta dei rifiuti sarà gestita da Teknoservice.