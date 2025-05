Vacanza di gruppo esperienziale, un nuovo trend di viaggio che merita la giusta protezione

C’è una nuova forma di viaggio che conquista sempre di più gli italiani e ridefinisce completamente il concetto di vacanza come è stata intesa fino a qualche anno fa, l’esperienza autentica, la scoperta, la comunione col territorio che si visita e le persone che lo animano.

Il turismo esperienziale non è più solo un fenomeno marginale, destinato solo a una nicchia di turisti, ma una vera e propria tendenza dilagante, che mette al centro le tradizioni di una determinata località, la sua cultura e, spesso, gli antichi mestieri che l’hanno caratterizzata per secoli.

A sottolineare questo trend vi è anche l’ultimo studio di Confartigianato, secondo cui ben l’81% dei viaggiatori inserisce nel proprio itinerario una visita a laboratori artigiani o aziende del territorio.

Un dato che racconta bene lo spirito diverso con cui ci si approccia, ora, al viaggio. Infatti, in un’epoca in cui tutto è accessibile con un clic, ciò che davvero affascina è l’esperienza irripetibile, concreta, toccata con mano.

In questo modo le vacanze diventano l’occasione per mettere le mani in pasta, per imparare a soffiare il vetro a Murano, dare forma alla pasta fresca, magari in una cucina di campagna, o a seguire il ciclo del vino, in una piccola cantina che produce come una volta.

In Italia, le destinazioni che puntano su questo tipo di offerta non mancano di certo e sono in costante crescita, anche grazie all’interesse di turisti stranieri attratti dal saper fare nostrano.

Persino il viaggiatore italiano seppur abituato a tanta tradizione, forse dimenticata dal tran tran della vita metropoli, si mostra sempre più interessato a cercare esperienze che lo connettono in modo più profondo con il luogo che visita, che si tratti di una bottega di ceramica in Puglia, un caseificio tra le colline umbre o un laboratorio di liuteria a Cremona.

Questo tipo di turismo, inoltre, ha un impatto positivo sulle comunità locali, poiché valorizza le economie artigiane, tutela le identità culturali e favorisce la sostenibilità, promuovendo un modello di viaggio meno invasivo, più lento e consapevole.

Proprio questa componente relazionale ed etica lo rende particolarmente richiesto, soprattutto da parte di chi cerca qualcosa di più di una semplice fuga dalla città e desidera mantenere la propria attenzione al territorio, in una vacanza sempre più consapevole e rispettosa.

D’altro canto anche una vacanza esperienziale, un po’ come tutti i viaggi costruiti su misura, merita la giusta organizzazione.

Spesso si tratta addirittura di viaggi di gruppo o in comitiva, organizzati in un apposito tour che sposa le attrattive del territorio con la sua cultura e il desiderio di vivere insieme ai propri cari o anche alla comunità, esperienze diverse e lontane dalla propria quotidianità.

Anche in questi casi, seppur si tratti magari di brevi distanze, è opportuno dare il giusto valore al concetto di sicurezza e protezione.

Specie quando ci si muove in gruppo e si programma di vivere esperienze in laboratori artigianali, organizzati come una volta, bisogna mettere in conto contrattempi, piccoli incidenti o anche cambi di programma dell’ultimo minuto.

In tutti questi casi, affidarsi a un’assicurazione viaggio completa è il modo migliore per garantirsi la libertà di vivere ogni tappa con la serenità di essere tutelati in ogni momento, qualunque cosa accada.

A queste condizioni, allora, gestire uno spostamento di gruppo o in solitaria che sia, abbandonandosi alla scoperta del territorio e farsi coinvolgere completamente dall’esperienza che si può vivere durante le proprie vacanze, diventa più facile e anche meno dispendioso.