Divina Greco entra in Confesercenti Brindisi: una nuova energia per l’imprenditoria femminile

Confesercenti della provincia di Brindisi esprime grande soddisfazione per l’ingresso in associazione di Divina Greco, imprenditrice attiva nel territorio provinciale e profondamente legata a San Pietro Vernotico. Divina Greco farà parte del Coordinamento Provinciale “Impresa Donna Confesercenti”. Si tratta di un'importante realtà associativa dedicata alla promozione, tutela e valorizzazione dell’imprenditoria femminile.

Con un percorso formativo presso l’Università degli Studi di Bari e una solida esperienza professionale nel settore commerciale, Divina Greco è da anni impegnata nella rappresentanza delle donne imprenditrici del territorio. La sua attività non si limita all’ambito economico, ma si estende anche alla sfera sociale e comunicativa, attraverso una presenza attiva sui social media e la partecipazione a eventi locali e nazionali. Il suo contributo fattivo in “Impresa Donna” rafforzerà certamente la rete imprenditoriale femminile della provincia di Brindisi, portando nuove idee, competenze e un forte spirito di collaborazione.

Il battesimo ufficiale in ambito nazionale è avvenuto lo scorso 12 maggio a Roma, in occasione dell’incontro “Imprenditrici e Giovani Imprenditori: digitalizzazione, nuove tecnologie e comunicazione per le sfide imprenditoriali di oggi e di domani”, promosso dai Coordinamenti Nazionali di Impresa Donna e dei Giovani Imprenditori Confesercenti. Un appuntamento ricco di contenuti e ispirazioni, durante il quale si è discusso di innovazione, intelligenza artificiale, trasformazione digitale del commercio e nuove strategie di comunicazione.

“Partecipare a questo evento – afferma Divina Greco – è stato per me un momento di crescita, confronto e scambio. Ho potuto ascoltare interventi di grande valore e tornare a casa con nuove idee da mettere al servizio del nostro territorio. Il dialogo tra generazioni e la collaborazione tra donne e giovani imprenditori sono elementi fondamentali per costruire un sistema associativo moderno, inclusivo e capace di sostenere l’innovazione nelle imprese”.

Impresa Donna Confesercenti opera a livello locale e nazionale con l’obiettivo di sostenere le donne imprenditrici attraverso rappresentanza istituzionale, servizi di consulenza e formazione, attività di networking e collaborazione con enti pubblici e privati. Tra le sue mission principali: promuovere politiche di pari opportunità, sostenere l’accesso al credito, valorizzare la leadership femminile e facilitare lo scambio di esperienze, anche a livello europeo.

“Con l’adesione di Divina Greco – dichiara Michele Piccirillo, presidente provinciale di Confesercenti – la nostra associazione rafforza il proprio impegno verso una visione inclusiva e dinamica del mondo imprenditoriale, capace di accogliere e valorizzare il contributo delle donne nell’economia del territorio. A lei il benvenuto in Confesercenti da parte mia, del direttore Antonio D’Amore e dell’intero staff dell’associazione”.