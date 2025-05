Ceglie messapica, Presentato il progetto "Parco di Montecchie - un ponte di verde, acqua e terra tra città e campagna

È stato presentato alla collettività lo scorso martedì, nel salone di rappresentanza della Provincia di Brindisi, il progetto “Parco di Montecchie: un ponte di verde, acqua e terra tra città e campagna” che nasce dalla volontà dell’Ente di via De Leo, in collaborazione con il Comune di Ceglie Messapica, di valorizzare e riqualificare un’area strategica di transizione tra il tessuto urbano e il paesaggio agrario della Valle d’Itria. L’intervento, candidato alla Priorità II "Economia Verde" del PR Puglia 2021-2027 (Azione 2.13, Sub Azione 2.13.2), si configura come un’infrastruttura verde basata su soluzioni capaci di generare benefici ambientali, sociali e culturali.

Il progetto, redatto dall’ing. Francesco Pagliara con la collaborazione dell’arch. Giulia Pagliara e sotto la direzione del R.U.P. arch. Pietro Calabrese, propone un sistema articolato di interventi che include: la rinaturalizzazione dell’area boschiva di Montecchie, la realizzazione di un giardino terapeutico, uno stagno naturale, un orto biodinamico e spazi per la socialità e attività all’aria aperta, nonché il rafforzamento delle connessioni ecologiche e paesaggistiche tra la città e il territorio rurale. L’iniziativa si inserisce in una visione più ampia di rigenerazione ecologica e inclusiva degli spazi periurbani, favorendo la biodiversità e l’integrazione tra comunità e paesaggio.

Particolarmente soddisfatta l’ing. Simona Bramato, Dirigente di Area 5 della Provincia di Brindisi: “Oggi è un giorno importante - ha detto - perché condividiamo con la collettività il progetto Parco di Montecchie che rappresenta un ponte di verde, di acqua e di terra che permetterà di collegare il tessuto naturale della campagna con quello della città di Ceglie Messapica: una struttura sostenibile, fruibile per tutti, ideale per il turismo lento. Noi - ha concluso - pensiamo fortemente che questo sia un progetto ripetibile anche in altri comuni della provincia di Brindisi”.

“Ci siamo trovati strettamente in accordo con la Provincia di Brindisi - ha commentato l’assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Ceglie Messapica Emanuela Gervasi. “Il polmone Verde del Bosco delle Montecchie necessitava da anni di avere una connotazione tale da valorizzarlo per quello che il luogo merita e connetterlo attraverso dei percorsi verdi alla zona del Centro storico”.