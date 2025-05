Ostuni, completato il trasferimento della Patologia clinica nella nuova piastra dell’ospedale: al via il Centro prelievi e il Laboratorio di analisi

OSTUNI – Un passo significativo per il potenziamento dell’ospedale civile di Ostuni: da domani, venerdì 23 maggio, saranno pienamente operativi il Centro prelievi e il Laboratorio di analisi nella nuova piastra ospedaliera, situata al piano terra della struttura, con accesso da via Miccoli. Si tratta di un importante intervento di ristrutturazione che restituisce alla comunità spazi moderni, efficienti e all’avanguardia.

A darne notizia è la Asl di Brindisi, che ha completato nelle scorse ore il trasferimento dell’Unità operativa di Patologia clinica. Il progetto di riqualificazione della nuova piastra, avviato nel settembre 2022, è stato reso possibile grazie all’impiego di fondi comunitari FESR e PNRR, a cui si sono aggiunti finanziamenti regionali destinati al completamento dei lavori e all’acquisto degli arredi e delle attrezzature necessari per l’accreditamento della struttura.

«Ringrazio la Regione Puglia per il sostegno e il Comune di Ostuni per la costante collaborazione istituzionale», ha dichiarato il direttore generale della Asl Brindisi, Maurizio De Nuccio, sottolineando l’importanza strategica dell’intervento per la sanità del territorio.

Secondo quanto spiegato dall’ingegnere Renato Ammirabile, direttore dei lavori, il Centro prelievi e il Laboratorio di analisi occupano 600 metri quadrati all’interno di una superficie complessiva di circa duemila metri quadri, interamente rinnovata con nuovi arredi e strumentazioni di ultima generazione. «Le attività tecnico-amministrative svolte sono state fondamentali per rispettare il cronoprogramma e riattivare la struttura nei tempi previsti», ha evidenziato Ammirabile, anticipando che, sempre al piano terra, saranno a breve trasferiti anche il Pronto soccorso, il Servizio 118 e la Radiologia.

Grande soddisfazione è stata espressa dal direttore sanitario del presidio, Francesco Paolo Lisena, e dal dirigente della Patologia clinica, Paolo Ciola, che hanno definito il trasferimento «un traguardo significativo verso il rilancio complessivo dell’ospedale».

Al primo piano della nuova piastra è già attivo il collegamento diretto con il blocco operatorio e il reparto di Chirurgia, grazie a una passerella coperta che facilita l’integrazione tra i diversi reparti.

L’apertura della nuova piastra rappresenta un investimento concreto nel miglioramento dei servizi sanitari per Ostuni e per tutto il comprensorio, segnando un importante passo avanti verso un ospedale più moderno, efficiente e vicino ai bisogni dei cittadini.