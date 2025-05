Il Lions Club Fasano ed il Leo Club Fasano sostengono il progetto “Autismo e inclusione: nessuno escluso” con il concerto di beneficenza “Buonumore in musica”

Il Lions Club Fasano ed il Leo Club Fasano promuovono il concerto di beneficenza “Buonumore in musica” in programma per il primo giugno 2025, ore 20.00, presso il Teatro Sociale a Fasano.

Il concerto, patrocinato dal Comune di Fasano, vedrà come protagonisti Anna Bagorda (contrabbasso, washtub bass, vocals e commento ai brani), Francesco Manfredi (clarinetto, kazoo e vocals), Michele Fracchiolla (percussioni e washboard), Giuseppe Cella (tastiera) e Renzo Bagorda (banjo) e Mino Lacirignola (tromba).

I musicisti si esibiranno in uno spettacolo all’insegna del buonumore e del divertimento interpretando brani di noti autori nazionali ed internazionali.

Il ricavato del concerto sarà utilizzato per la realizzazione di un ambizioso progetto, ideato dal Lions Club Fasano, dal Leo Club Fasano e dal Lions Club Monopoli, teso a dotare ben quattro istituti scolastici di aule multisensoriali per ragazzi affetti da spettro autistico in cui poter vivere una piacevole atmosfera durante la giornata scolastica anche svolgendo attività psicomotorie in piccoli gruppi.

Queste aule saranno realizzate in quattro scuole primarie del territorio fasanese: Primo circolo didattico “Collodi” di Fasano plesso di via Collodi, Secondo circolo didattico “Giovanni XXIII” di Fasano plesso di via Mignozzi, plesso “Giovanni Paolo II” di Pezze di Greco e plesso “Don Lorenzo Milani” di Montalbano.

Il progetto, da realizzare nell’arco di due anni grazie ad una raccolta fondi, è ispirato al service nazionale “Autismo ed inclusione: nessuno escluso”, voluto dai Lions italiani per promuovere l’inclusione sociale delle persone autistiche mediante una vasta attività che coinvolge scuole, centri civici, istituzioni e mondo imprenditoriale.

L’iniziativa, condivisa dai dirigenti scolastici delle scuole interessate, è patrocinata dal Comune di Fasano e si avvale del rilevante contributo della LCIF (Lions Club International Foundation), costola del Lions International, la più grande organizzazione mondiale di servizio umanitario attiva anche a Fasano da quasi cinquant’anni.

I biglietti per il concerto di beneficenza potranno essere acquistati in prevendita presso la “Farmacia Lanzisera”, in Via Roma n. 147 a Fasano.

Le attività per la realizzazione del progetto sono coordinate da un comitato composto da: Felice Lanzisera, presidente del Lions Club Fasano, Luciano Mallima, presidente del Lions Club Monopoli, Angela Abbracciante, Peppino Ancona, Alfonso Belfiore, Aldo Giannoccaro, Martino Grassi, Stefano L’Abbate, Rosalba Maggi, Cinzia Palmisano e Leonardo Potenza.