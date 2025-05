Iniziati i lavori per il rifacimento delle strade rurali a Ceglie Messapica

Ceglie Messapica - Oggi sono stati ufficialmente avviati i lavori del primo lotto per il rifacimento di numerose strade rurali nel territorio di Ceglie Messapica. Questo ambizioso intervento, reso possibile grazie a un finanziamento regionale di quasi 1 milione di euro, rappresenta un punto di svolta per la città guidata dall'Amministrazione comunale del Sindaco Angelo Palmisano.

Il progetto, proposto con determinazione dal Comune e accolto con favore dalla Regione Puglia, mira a una significativa riqualificazione della rete viaria periferica. L'obiettivo principale è ripristinare le condizioni ottimali di percorribilità e sicurezza, contribuendo così a migliorare la qualità della vita per i residenti e a potenziare l'attrattività delle campagne circostanti.

Non si tratta solamente di un intervento infrastrutturale, ma di un investimento strategico volto alla valorizzazione del territorio. Con il rifacimento di vie cruciali come la traversa Gorgole, via Due Colonne, via Cappella Vecchia (appartenenti al Lotto 1), via Farfara (Lotto 2), strada contrada Marangi (Lotto 3) e strada contrada Angelo di Maglie (Lotto 4), l'Amministrazione comunale si propone di rendere accessibili e sicure le aree rurali, stimolando anche lo sviluppo economico e turistico.

All'avvio del cantiere erano presenti il Sindaco Angelo Palmisano, l'Assessora ai Lavori Pubblici Emanuela Gervasi e altri membri dell'Amministrazione comunale, testimoniando l'importanza e l'impegno dell'ente locale verso questo progetto di rinnovamento infrastrutturale.

Questo intervento segna un passo importante per Ceglie Messapica, posizionandola strategicamente per il futuro e confermando il suo impegno per il miglioramento continuo delle condizioni di vita dei suoi cittadini e per la promozione delle sue bellezze naturali e storiche.