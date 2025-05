Regione Puglia, prorogata la scadenza per i buoni servizio destinati ad anziani e persone con disabilità

La Regione Puglia ha ufficialmente prorogato i termini per la presentazione delle domande relative all’avviso pubblico “Buoni servizio per l’accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità”. La nuova scadenza è fissata alle ore 18:00 del 6 giugno 2025.

Il programma regionale mira a sostenere l’inclusione sociale e a garantire servizi di assistenza qualificati attraverso l’erogazione di buoni servizio che coprono, totalmente o parzialmente, i costi di accesso a strutture socio-assistenziali diurne o interventi domiciliari.

Le istanze devono essere trasmesse esclusivamente per via telematica, attraverso la piattaforma online della Regione Puglia, accessibile al seguente indirizzo:

https://pugliasociale-spid.regione.puglia.it/ords/f?p=10001

nella sezione “Procedure telematiche - Buoni servizio persone con disabilità e anziani”.

La misura rappresenta un’importante opportunità per molte famiglie pugliesi, che potranno usufruire di un supporto concreto per l’assistenza ai propri cari in condizione di fragilità.