Mesagne accoglie Annalisa: domani in piazza con “Road to Battiti” di Radio Norba

Mesagne si prepara ad accogliere una delle regine indiscusse della musica italiana: Annalisa sarà domani, domenica 25 maggio, la protagonista assoluta dell’ottavo appuntamento con “Road to Battiti”, il radio live show itinerante firmato Radio Norba, in programma in piazza Vittorio Emanuele II a partire dalle 18.30.

La serata sarà un’esplosione di energia, musica e intrattenimento. I dj e gli animatori della “radio del sud” coinvolgeranno il pubblico con giochi, gadget e dirette radio-tv (sul canale 11 e sul 730 di Sky), in attesa del momento clou: l’intervista e la performance di Annalisa, che salirà sul palco intorno alle 21 per registrare due brani live destinati a essere trasmessi in una delle puntate del celebre “Cornetto Battiti Live”.

L’evento è a ingresso libero fino al raggiungimento della capienza massima, e si prevede un’affluenza da grandi occasioni per una delle artiste più amate e seguite del panorama nazionale.

La nuova era di Annalisa

L’appuntamento di Mesagne coincide con una fase particolarmente intensa e brillante della carriera dell’artista savonese. Nei giorni scorsi è uscito il suo nuovo singolo “Maschio”, che segna l’inizio di un nuovo percorso musicale. Scritto insieme a Paolo Antonacci e Davide Simonetta (anche produttore del brano), il pezzo miscela lessico anni ’70-’80 con una produzione moderna, mantenendo l’identità elettronica che contraddistingue la cantautrice. Il risultato è una traccia potente e ipnotica, che preannuncia un’altra stagione di successi.

Numeri da record

Il 2024 ha consacrato definitivamente Annalisa come la donna più certificata della musica italiana: con oltre 200mila biglietti venduti, 52 dischi di platino, 13 dischi d’oro e una presenza fissa ai vertici delle classifiche. È anche la prima artista femminile italiana a entrare nella Top 100 Billboard Usa, grazie a una popolarità ormai internazionale.

Dopo aver trionfato ai Los40 Awards di Barcellona come "Fenomeno europeo dell’anno", e aver raggiunto il primo posto nella classifica spagnola con il brano “Sinceramente (cuando cuando cuando)”, Annalisa ha ricevuto per la seconda volta il premio Best Italian Act agli MTV Awards di Manchester. Recentemente è stata anche scelta per contribuire al nuovo dizionario Zingarelli, firmando la definizione della parola “corpo”.

In attesa del tour nei palasport

Dopo l’estate, Annalisa sarà in tour nei principali palasport italiani tra novembre e dicembre 2025. L’unica data in Puglia sarà il 5 dicembre al Palaflorio di Bari, tappa già attesissima dai fan del sud.

Domani, intanto, Mesagne avrà il privilegio di viverla da vicino, per un’anteprima esclusiva del nuovo corso artistico e della straordinaria energia live di una vera icona pop contemporanea.