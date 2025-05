Al Museo Ribezzo va in scena lo swing: "The Swing Story" è il secondo appuntamento di "Musica al Museo"

Brindisi – Atmosfere retrò, ritmi travolgenti e il fascino senza tempo dello swing. Venerdì trenta maggio duemilaventicinque alle ore diciotto e trenta, il Museo Ribezzo di Brindisi ospiterà “The Swing Story”, secondo appuntamento della rassegna concertistica “Musica al Museo”, promossa dal Polo Bibliomuseale di Brindisi e dall’Associazione Regionale dei Cori di Puglia APS, con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Puglia.

Protagonisti della serata saranno i “Contrabbandisti”, una swing band dal sound inconfondibile, composta da Roberto Galanto alla voce, Giampiero Leo al pianoforte, Raffaele Vaccaro al sax, Francesco Crescenzio alla tromba, Angelo Cito al contrabbasso e Alessio Santoro alla batteria. Il loro repertorio riporta il pubblico indietro nel tempo, ai ruggenti anni del proibizionismo americano, tra bar fumosi, luci soffuse e danze sfrenate come il lindy hop. Una vera e propria immersione musicale nell’immaginario di artisti leggendari come Fred Buscaglione, Frank Sinatra, Renato Carosone e Michael Bublé, reinterpretati in chiave contemporanea con arrangiamenti potenti e raffinati.

Lo swing, genere musicale nato negli Stati Uniti all’inizio del Novecento, si conferma ancora oggi una straordinaria esperienza sonora. Con la sua energia trascinante e la sua pulsazione ritmica, è capace di coinvolgere corpo e mente, trasformando ogni esecuzione in un viaggio collettivo all’insegna del movimento e della libertà. La sua attualità risiede proprio nella capacità di rinnovarsi costantemente, mantenendo viva la connessione tra tradizione e modernità.

La rassegna “Musica al Museo” proseguirà con altri due appuntamenti: venerdì diciannove settembre con il concerto "Gospel Dream" e domenica ventotto settembre con "Abide with Me". Tutti gli eventi si terranno al Museo Ribezzo con inizio alle ore diciotto e trenta.

L’ingresso è libero ma con prenotazione obbligatoria, da effettuare telefonando al numero zero otto tre uno cinque quattro quattro due cinque sette, fino a esaurimento posti.

Prossimi appuntamenti al Ribezzo: venerdì 19 settembre - GOSPEL DREAM | domenica 28 settembre - ABIDE WITH ME

Tutti gli appuntamenti, con inizio alle ore 18:30, sono ad ingresso libero con prenotazione obbligatoria al numero 0831544257, sino ad esaurimento posti disponibili.

Profilo degli artisti e programma completo: https://www.arcopu.com/it/cosa-facciamo/musica-al-museo