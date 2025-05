Il Siap Puglia chiede urgente piano di assunzioni per colmare la grave carenza di organico in Polizia

La segreteria organizzativa del SIAP Puglia comunica che, presso il Centro Polifunzionale della Polizia di Stato del capoluogo, si è riunito il direttivo regionale insieme a quello interprovinciale di Bari e Barletta trattino Andria trattino Trani.

L’incontro, punto centrale del confronto tra i dirigenti del Sindacato Italiano Appartenenti Polizia e le autorità istituzionali del territorio, ha rappresentato un momento importante di analisi e proposta su sicurezza pubblica e tutela dei diritti costituzionali.

L’assemblea si è aperta con i saluti del prefetto di Bari, dottor Lorusso, del questore di Bari, dottor Gambino, del questore di Barletta trattino Andria trattino Trani, dottor Fabrocini, e del segretario regionale dell’Associazione Nazionale Funzionari della Polizia, dottor Testini.

La loro presenza ha sottolineato l’attenzione delle istituzioni verso le istanze del personale in divisa.

Hanno dato rilievo al dibattito anche il segretario generale del SIAP, dottor Giuseppe Tiani, e il presidente nazionale, dottor Francesco Tiani. Entrambi hanno ribadito l’indipendenza del sindacato da influenze politiche, sottolineando l’importanza del dialogo e della difesa dei valori democratici.

Sono intervenuti i segretari provinciali Ciuffreda, Altamura, Sorino, Casciaro e Antonazzo, il segretario interprovinciale Bari trattino BAT Ventrella, dirigenti regionali e una delegazione del SIAP pensionati di Bari guidata da De Francesco.

Durante i lavori, il segretario generale Tiani ha affrontato il tema dei concorsi interni, in particolare quelli per sovrintendenti e ispettori, evidenziando l’urgenza di concludere le valutazioni per garantire equità di carriera. Sono state discusse anche le procedure concorsuali esterne, soprattutto i bandi per l’assunzione di agenti, fondamentali per il ricambio generazionale.

Si è parlato del fabbisogno organico a medio termine. Il SIAP Puglia ha chiesto un piano straordinario di assunzioni per coprire le carenze di personale che rischiano di compromettere l’efficacia del servizio, aggravate dai pensionamenti per età e anzianità. È stato inoltre segnalato il problema degli alloggi di servizio e la necessità di soluzioni abitative adeguate.

Il problema più grave resta la carenza di organico in tutta la Puglia. I dati mostrano una scopertura media oltre il venti per cento nelle province di Bari, Barletta trattino Andria trattino Trani, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto.

A questa situazione si aggiungono i futuri pensionamenti e le nuove esigenze operative, come la lotta al cybercrime e la presenza nei quartieri a rischio, che richiedono personale specializzato.

Nel suo intervento conclusivo, il segretario Tiani ha affermato che la sicurezza è un bene pubblico primario e che la mancanza di personale riduce la capacità di prevenzione e contrasto al crimine. Il presidente nazionale Francesco Tiani ha aggiunto che è necessario rafforzare la fiducia tra cittadini e forze dell’ordine attraverso formazione, aggiornamento e benessere organizzativo.

Il direttivo SIAP Puglia si impegna a promuovere ogni iniziativa utile per affrontare questa emergenza, con l’obiettivo di garantire standard adeguati di sicurezza collettiva.

Vito Ventrella

Segretario organizzativo SIAP Puglia