L’Associazione Cavalcata di Sant’Oronzo celebra 30 anni di attività: al via un progetto innovativo tra storia, arte e nuove tecnologie

La Cavalcata di Sant’Oronzo celebra quest’anno un importante traguardo: trent’anni di attività al servizio della valorizzazione di una delle tradizioni più antiche e sentite della città di Ostuni. Un anniversario significativo che sarà celebrato con un progetto speciale, reso possibile grazie al prezioso supporto del consigliere regionale Alessandro Leoci e al contributo della Regione Puglia, che permetterà di ampliare e arricchire il programma delle celebrazioni patronali con nuovi contenuti ed iniziative culturali.

Per l’occasione, la festa patronale si estenderà ben oltre i consueti tre giorni di agosto, inaugurando un percorso narrativo e culturale già a partire da giugno. Il progetto prevede due eventi a carattere storico-culturale e una conferenza stampa di presentazione, pensati per coinvolgere la comunità e i visitatori in un’esperienza immersiva tra rievocazioni storiche, arti performative, musica, luci e videomapping.

Il programma degli eventi:

• 26 giugno 2025 – Evento di rievocazione storica in Piazza della Libertà: un’esperienza multisensoriale con videomapping, musiche, luci e performance artistiche per raccontare la storia della Cavalcata e della devozione a Sant’Oronzo.

• 26 luglio 2025 – Conferenza storica dal titolo “La Cavalcata di Sant’Oronzo: Tra devozione, cultura e folclore”, nel suggestivo Giardino dei Vescovi del Museo Diocesano di Ostuni, con interventi di storici, esperti e protagonisti dell’evento.

L’obiettivo è quello di fornire al pubblico un quadro culturale completo della tradizione, attraverso linguaggi contemporanei che possano raggiungere soprattutto le nuove generazioni. L’uso delle nuove tecnologie – come il videomapping e le installazioni luminose – unite alla forza narrativa delle arti performative contribuirà a una valorizzazione moderna di una tradizione secolare.

“Abbiamo presentato in conferenza stampa il progetto che abbiamo realizzato con un finanziamento regionale. L’obiettivo – afferma il sindaco di Ostuni Angelo Pomes – è valorizzare e tramandare, anche con linguaggi nuovi e moderni, le nostre tradizioni, soprattutto alle nuove generazioni. Dobbiamo riuscire a tenere insieme tradizione e innovazione attraverso un filo conduttore che tramandi la grande valenza storica e religiosa della nostra festa patronale.”

“Un progetto innovativo che si affianca a quello tradizionale – sottolinea l’assessore al turismo Niki Maffei – con un’anteprima prevista per il 26 giugno, arricchita da contenuti multimediali, musica e rievocazioni storiche. Il 26 luglio, invece, approfondiremo la storia della Cavalcata con una conferenza, per poi concludere il 26 agosto con la tradizionale sfilata, i cavalli di San Torno, i fuochi e le luminarie che caratterizzano la nostra festa.”

“Un’occasione di valorizzazione del territorio e di promozione turistica – ha dichiarato il consigliere regionale Alessandro Leoci –. Con grande convinzione ho presentato un emendamento al bilancio del Consiglio Regionale che ha permesso di finanziare questa iniziativa. È un gesto concreto per supportare una tradizione che unisce la comunità ostunese e richiama visitatori da tutta la regione e oltre. Quest’anno, grande novità, il 26 giugno si terrà una speciale anteprima: un’anticipazione suggestiva verso la consueta e attesissima celebrazione di agosto, con la storica cavalcata che sfila per le vie della città in un’atmosfera unica, fatta di devozione, storia e bellezza.”

Con questo programma rinnovato e carico di significato, Ostuni si prepara a vivere un’estate intensa e partecipata, nel segno della tradizione e dell’innovazione.