Fim Cisl - Dema : “L' accordo raggiunto preserva tutti i siti industriali del gruppo”

La segreteria territoriale della Fim Cisl Taranto Brindisi, rappresentata dal segretario generale Biagio Prisciano, con l’operatore territoriale di Brindisi Celestino Bruni, esprimono grande soddisfazione per l’importante accordo sottoscritto oggi presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), che segna una svolta decisiva nella vertenza Dema e apre a un nuovo capitolo di rilancio e sviluppo per il settore aeronautico in Campania e Puglia.

L’incontro odierno, alla presenza del Ministro Adolfo D’Urso, ha portato alla formalizzazione di un accordo che recepisce l’intesa preliminare siglata a fine gennaio tra le organizzazioni sindacali e il Gruppo Adler, nuovo proprietario del Gruppo Dema. Tale accordo prevede l’impegno concreto dell’azienda nel rilancio lavorativo e industriale del sito di Brindisi, chiuso in passato e oggi protagonista di un percorso di rinascita.

«È stato un percorso lungo e faticoso, ma oggi possiamo dire con soddisfazione che abbiamo messo fine a una vertenza che durava da anni», afferma Biagio Prisciano. «Abbiamo dimostrato come, con determinazione e unità, si possano superare le difficoltà e guardare al futuro con ottimismo».

L’accordo raggiunto, che preserva tutti i siti industriali del gruppo e prevede investimenti per oltre 12 milioni di euro, rappresenta un passo fondamentale per il rilancio di un’eccellenza nel campo aeronautico, riconosciuta a livello nazionale e internazionale. Il settore della difesa e dell’aerospazio, infatti, sta vivendo una fase di profonda trasformazione e crescita, che richiede innovazione e modernizzazione. In questo contesto, il lavoro svolto è un segnale forte di ripresa e di prospettiva futura.

«Sentiamo forte la responsabilità di quanto sottoscritto», dichiara Celestino Bruni. «Siamo certi che, con il supporto di tutte le istituzioni e delle parti coinvolte, riusciremo a creare un percorso di sviluppo stabile e duraturo, che valorizzi le professionalità presenti e attragga nuovi investimenti»

Le parti hanno concordato di affrontare con responsabilità e spirito costruttivo le sfide future, puntando a incrementare l’occupazione e rafforzare la presenza strategica del gruppo Dema nel settore aeronautico nazionale. La determinazione e la competenza messe in campo hanno permesso di superare le criticità lungo il percorso, assicurando un futuro più stabile e promettente per l’intera comunità territoriale.

«Per noi, questo non è un punto di arrivo, ma l’inizio di un nuovo percorso di crescita e sviluppo», conclude Prisciano. «Resteremo attenti e vigili affinché quanto sottoscritto venga rispettato e applicato pienamente, garantendo così il successo di questa sfida storica».

A Prisciano e Bruni si aggiunge anche il segretario generale della Fim Cisl Puglia, Michele Tamburrano, il quale ha espresso soddisfazione per il lavoro realizzato: «Saremo garanti attenti che quanto condiviso e oggi sottoscritto – evidenzia Tamburrano – sia rispettato e trovi piena ed effettiva applicazione».

Ufficio Stampa Fim Cisl