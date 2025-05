Confermata per il 31 maggio la "Festa delle Oasi 2025" a Torre Guaceto

Dopo il rinvio dovuto al maltempo, è stata confermata per il 31 maggio la "Festa delle Oasi 2025", in programma presso la riserva naturale di Torre Guaceto, uno dei luoghi simbolo della biodiversità in Puglia.

L’evento, promosso nell’ambito delle iniziative del WWF, si svolgerà per l’intera giornata e offrirà un ricco programma dedicato alla scoperta e alla tutela della natura. In calendario: visite guidate, escursioni, laboratori didattici per bambini e attività pensate per coinvolgere visitatori di tutte le età.

Numerose le realtà locali che parteciperanno, con l’obiettivo comune di valorizzare e proteggere questo prezioso ecosistema. La manifestazione rappresenta un’opportunità per conoscere da vicino il lavoro quotidiano svolto all’interno delle aree protette e il loro ruolo fondamentale per l’ambiente.

L’ingresso è gratuito.

Per informazioni è possibile inviare un messaggio WhatsApp al numero 370 3227665.

