Francavilla Fontana: giovedì 29 maggio alle 16.00 presentazione del progetto Cosmopolita

Giovedì 29 maggio alle 16.00 a Castello Imperiali si terrà un incontro pubblico su Cosmopolita, il progetto di rete dell’Amministrazione Comunale che si è aggiudicato 200 mila euro al bando per la prevenzione della violenza di genere promosso dal dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

All’incontro interverranno il Sindaco Antonello Denuzzo, il Presidente del Consiglio Comunale Maurizio Bruno, l’Assessore ai Diritti Civili Sergio Tatarano, la Presidente dell’Associazione Toponomastica Femminile Maria Pia Ercolini, la Presidente della Commissione Pari Opportunità Anna Maria Padula, il Presidente di UNICEF Brindisi Raffaele Romano, la Presidente della Commissione Pari Opportunità di Lecce Lara Cataldo, l’assistente sociale del Comune di Bari Doriana Marzio e Tiziana Cristiano dell’Associazione L’Isola che c’è.

“Questo progetto – commenta il Sindaco Antonello Denuzzo – ci ha consentito di costruire da capofila una rete composta da 60 realtà tra enti, università e associazioni per raccontare e prevenire la violenza di genere. Lo faremo consolidando l’alleanza educativa con il mondo della scuola tramite un percorso formativo e informativo che coinvolgerà docenti e studenti.”

La presentazione arriva a poche settimane dalla costituzione dell’associazione temporanea di scopo che unisce, oltre ai soggetti capofila Francavilla Fontana e Toponomastica Femminile, i comuni di Bari, Lecce, Brindisi, Grottaglie, Bisceglie, Candela e dall’associazione l’Isola che c’è onlus e altri 60 partner tra cui spiccano la Regione Puglia, l’Università di Bari e Unisalento.

I destinatari principali delle attività promosse da Cosmopolita saranno docenti, studentesse e studenti che saranno coinvolti in percorsi didattici sulla visibilità femminile coniugata nei diversi ambiti della vita, dalla cultura alla scienza senza dimenticare gli aspetti della vita quotidiana. La didattica, che sarà curata da figure esperte che arriveranno da tutta l’Italia, sarà arricchita da laboratori che permetteranno di acquisire nuove competenze relazionali, strumento essenziale per abbattere le barriere culturali che sono alla base degli episodi di violenza di genere. Non mancheranno momenti di incontro con la cittadinanza, mostre, spettacoli ed una intera sezione di libri sul tema che arricchirà il patrimonio pubblico librario dei comuni coinvolti.

“Diamo finalmente inizio – conclude l’Assessore Sergio Tatarano – al progetto contro la violenza di genere incrociandolo con quello di UNICEF voluto dal Consiglio dei ragazzi e delle ragazze in concomitanza con la giornata che celebra la ratifica della convenzione dei diritti dell'infanzia. Grazie a UNICEF tutto il consiglio sarà omaggiato con una copia di questo testo fondamentale che ci sollecita a guardare il mondo con gli occhi dei più piccoli.”

All’incontro sarà presente il Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi che proprio lo scorso sabato ha aderito all’iniziativa “La Città amica delle bambine e dei bambini”, il percorso che UNICEF propone alle amministrazioni locali che vogliono mettere al centro delle politiche pubbliche i bambini e gli adolescenti, dando piena attuazione e realizzazione alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. La proposta di adesione, come previsto dal Regolamento, dovrà ora essere calendarizzata entro trenta giorni per la relativa discussione in Consiglio Comunale.