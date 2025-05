JOB DAY: grande attesa a Mesagne per la prima edizione del recruiting day dedicato al settore turistico

Fervono i preparativi per JOB DAY - Turismo marketing e iniziative dimpresa, liniziativa dedicata allincontro tra domanda e offerta di lavoro nel settore turistico alberghiero e ristorativo di ARPAL Puglia Ambito Territoriale di Brindisi.

Levento si svolgera domani venerdi 30 Maggio 2025 presso lAuditorium del Castello Normanno Svevo di Mesagne in viale Castello n 5 dalle ore 0930 alle ore 1200.

Levento patrocinato dal Comune di Mesagne vedra la presenza dellHub di Brindisi del Progetto Rete di Confindustria Brindisi delle associazioni di categoria Confesercenti Assohotel Consorzio Albergatori Carovigno Confcommercio Federalberghi e di numerose aziende operanti nel comparto turistico territoriale.

Durante levento dalle 1000 alle 1100 lHub di Brindisi del Progetto Rete la sede pugliese del progetto promosso dal Ministero per lo Sport e i Giovani attraverso il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e Confindustria Brindisi presenteranno il seminario Se volessi fare impresa nel settore turistico rivolto a tutti i cittadini interessati ad avviare una propria attivita imprenditoriale.

Sara presente un corner con gli operatori di EURES la rete europea del lavoro transfrontaliero con numerose opportunita di lavoro in tutto il territorio comunitario.

Il job day attraverso lo strumento dei colloqui conoscitivi rappresenta un importante momento di confronto con le aziende del territorio e unopportunita di nuovi sbocchi occupazionali.

In tale occasione le aziende promuoveranno le offerte di lavoro raccogliendo le candidature ed effettuando colloqui anche con il supporto degli operatori dei Centri per lImpiego di Brindisi che saranno a disposizione degli utenti. Si consiglia di partecipare allevento muniti di piu copie del curriculum.

AGENZIA REGIONALE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO PUGLIA Lagenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro della Puglia nasce con la Legge regionale n 29 del 29 giugno 2018 e ha come obiettivo prioritario la piu ampia inclusione nel mondo del lavoro. Gestisce i Centri per limpiego favorisce lincontro tra la domanda e lofferta di lavoro in sinergia con imprese e privati accreditati promuove lintegrazione delle persone con disabilita e fragilita supporta losservatorio del mercato del lavoro collabora alla programmazione dellofferta formativa rispetto alle dinamiche del mercato del lavoro e dei fabbisogni professionali. Per ulteriori informazioni e dati su ARPAL Puglia sui Centri per lImpiego CPI e sui progetti e le iniziative in corso e possibile consultare la cartella stampa scaricabile QUI.

www arpal regione puglia it

CONTATTI Ufficio comunicazione Ambito Territoriale di Brindisi Mail comunicazione brindisi arpal regione puglia it

CPI Brindisi Mail ido brindisi arpal regione puglia it Numero di t

elefono 0831 544707