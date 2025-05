Fasano riparte dai beni confiscati: idee e partecipazione per costruire spazi di comunità

FASANO – Si è tenuto ieri, mercoledì 28 maggio, presso la Sala di Rappresentanza di Palazzo di Città, l'incontro pubblico promosso dall'Amministrazione comunale di Fasano per avviare il processo di consultazione e partecipazione propedeutico alla candidatura al bando regionale “PUGLIA BENI COMUNI - Avviso Pubblico per la selezione di interventi finalizzati a promuovere il riutilizzo sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata”. L'evento ha visto una discreta ma molto interessata e partecipata affluenza di pubblico, soprattutto rappresentanti di associazioni, a testimonianza dell'importanza del tema trattato e del desiderio dei cittadini di contribuire attivamente allo sviluppo della comunità. Presenti all'incontro il vicesindaco e assessore al Patrimonio Luana Amati, la dirigente di settore, l’architetto Maria Cornacchia e l’avvocato Antoniana Lippolis, le quali hanno illustrato gli obiettivi e le finalità dell'iniziativa. L'Amministrazione comunale intende valorizzare il riutilizzo pubblico e sociale dei beni confiscati come strumento di crescita e sviluppo economico per l'intera comunità. A tal fine, è fondamentale recepire proposte, idee progettuali e soluzioni innovative da parte di enti, soggetti privati, associazioni (anche del Terzo Settore) e, naturalmente, dei cittadini. L'obiettivo è trasformare questi beni in spazi di comunità, generando benefici tangibili per l'intera collettività. «Insieme per restituire valore a spazi che attendono e meritano di rivivere in una città che si prende cura delle proprie ferite e le trasforma in nuove opportunità, speranza e futuro – ha spiegato il vicesindaco Luana Amati -.

Restituire un bene alla comunità equivale ad aprire una finestra sul futuro facendo circolare aria nuova fatta di fiducia, cura e responsabilità ed è per questo che crediamo profondamente che i beni confiscati non siano semplici luoghi da riassegnare ma spazi da rigenerare attraverso ascolto, partecipazione e responsabilità condivisa. Il percorso che abbiamo avviato con il sostegno della Regione Puglia e grazie al bando “Puglia Beni Comuni” ci da la possibilità concreta di accedere ad un finanziamento regionale per uno dei nostri beni confiscati favorendo la rinascita di questo immobile fatta di spazi aperti, attività sociali, presidi culturali e umani e ci offre, dunque, gli strumenti per valorizzare un patrimonio che dopo la confisca viene trasformato in uno spazio generativo di partecipazione, cultura e dignità rappresentando molto di più di un opportunità amministrativa: una sfida di visione e responsabilità collettiva.

L’incontro odierno, per il quale ringrazio tutte le realtà presenti, è stato un importante momento di confronto e condivisione ed è stato utile per raccogliere idee ed ascoltare esperienze rafforzando la volontà di restituire ad uno di questi beni una funzione pubblica, utile e generativa per tutta la città e confermando ciò in cui, come amministrazione, crediamo profondamente: i beni confiscati possono tornare a vivere diventando opportunità di crescita ed inclusione.

L’ascolto delle diverse associazioni, degli enti e dei cittadini ci può guidare, infatti, verso progetti che non sono calati dall’alto ma radicati nei bisogni reali; ed è proprio così che diamo un senso profondo al termine bene comune. Il prossimo 4 giugno daremo continuità al progetto avviato con il secondo appuntamento di coprogettazione (al quale potranno aggiungersi anche altre associazioni piuttosto che enti e cittadini) nel mentre sta per essere pubblicato il bando per la selezione del partner. Vogliamo che questo percorso sia davvero aperto, trasparente e partecipato: un cammino in cui ogni contributo possa diventare parte di un progetto collettivo, forte e sostenibile I beni confiscati possono trasformarsi in spazi di inclusione e speranza e quando una comunità si prende cura di un bene non lo riutilizza soltanto, lo riaccende!».

Al termine dell’incontro è stato quindi fissato un nuovo appuntamento, per aggiornamenti con le associazioni, in data mercoledì 4 giugno alle 16.00, sempre a Palazzo di Città.