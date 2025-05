L'UNGSC Celebra la Giornata Internazionale dei Caschi Blu dell'ONU con una Fiera della Tecnologia e una Gara di Robotica a Brindisi

Il Centro Servizi Globale delle Nazioni Unite (UNGSC) ha celebrato oggi, 29 maggio, la Giornata Internazionale dei Caschi Blu dell'ONU con un evento dedicato alla tecnologia e alla robotica, riunendo studenti, istituzioni e leader dell'innovazione da tutta la regione Puglia.

La Fiera Tecnologica ha visto la partecipazione dell'Aeronautica Militare, dei Carabinieri, della Clinica Acutis, del CNR, della Guardia di Finanza, della HD Library, del PoliBa e dell'UniSalento, tutti uniti per ispirare studenti e giovani innovatori a riflettere sul ruolo della tecnologia nella costruzione di un mondo più pacifico. L'evento ha inoltre promosso il coinvolgimento della comunità nelle operazioni di pace dell'ONU e ha favorito lo scambio educativo in ambito scientifico, tecnologico e innovativo. Tra gli stand presenti anche l'Istituto Comprensivo Casale e il Comprensivo Santa Chiara di Brindisi.

Più di 300 studenti, con età compresa tra gli 11 e i 17 anni, provenienti da ventitre scuole della Puglia, hanno partecipato attivamente alla Gara di Robotica. Guidati dai loro insegnanti e dai mentori dell'UNGSC, i ragazzi hanno utilizzato robot costruiti da zero per simulare scenari di peacekeeping, sviluppando competenze cruciali come il lavoro di squadra, la creatività e la risoluzione dei problemi, fondamentali per il futuro del peacekeeping.

Alla cerimonia hanno presenziato ospiti illustri, tra cui la Dott.ssa Sabrina Capasso, Direttrice Generale per le Relazioni Internazionali e l’Internazionalizzazione del Sistema Nazionale di Istruzione del Ministero dell’Istruzione e del Merito.

L'evento si è concluso con la premiazione delle tre squadre finaliste della Gara di Robotica, preceduta dalla consegna di attestati a tutte le scuole partecipanti.

L'UNGSC continua a svolgere un ruolo cruciale nel garantire che le Nazioni Unite possano rispondere con efficacia e tempestività all'aumento delle operazioni, ai disastri naturali e alle crisi politiche, di sicurezza e umanitarie globali, fornendo il supporto operativo essenziale per la promozione della pace e della sicurezza nel mondo.