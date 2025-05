Emiliano, la Puglia interrompe i rapporti con il Governo Netanyahu

Emiliano rompe con il governo Netanyahu: 'Stop ai rapporti istituzionali, la Puglia dalla parte della pace.

In una presa di posizione forte e senza precedenti, il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha invitato tutti i dirigenti e dipendenti della Regione, delle sue Agenzie e delle società partecipate a interrompere ogni rapporto, di qualunque natura, con i rappresentanti istituzionali del governo israeliano attualmente guidato da Benjamin Netanyahu, “salvo che non siano apertamente e dichiaratamente motivati dalla volontà di organizzare iniziative per far cessare il massacro dei palestinesi nella Striscia di Gaza”.

La dichiarazione, che ha suscitato reazioni a livello nazionale e internazionale, arriva nel contesto di una crescente tensione globale legata alla guerra in Medio Oriente. Emiliano ha parlato apertamente di “genocidio di inermi palestinesi in atto da parte del Governo Netanyahu”, precisando che si tratta di una posizione politica nei confronti del governo israeliano e non del popolo ebraico.

“Dobbiamo distinguere nettamente tra la critica alla politica di uno Stato e ogni forma di antisemitismo, che condanniamo con fermezza. Il nostro atto è un segnale istituzionale per chiedere il cessate il fuoco e l'avvio immediato del dialogo,” ha aggiunto Emiliano durante una manifestazione per la pace svoltasi a Bari.

Nel mese di marzo, il governatore ha anche incontrato l’ambasciatrice palestinese in Italia, Abeer Odeh, manifestando “un sentimento di dolore e amicizia verso il popolo palestinese” e ribadendo la volontà della Regione di sostenere iniziative umanitarie e diplomatiche per la fine del conflitto. In quell’occasione, Emiliano aveva già affermato che “la pace e la convivenza si costruiscono con il dialogo e il rispetto reciproco”.

La Puglia si conferma quindi tra le poche regioni italiane ad assumere una posizione così netta e istituzionalmente rilevante in un conflitto internazionale. Il gesto, oltre che simbolico, rappresenta un appello rivolto alle istituzioni italiane ed europee affinché intervengano con urgenza per fermare le violenze e promuovere una soluzione politica sostenibile.