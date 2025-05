Accordo di programma per il rilancio industriale di Brindisi: la Cisal sostiene la svolta proposta dal commissario Luigi Carnevale

Presentato in data 29 maggio in sede ministeriale il Commissario Straordinario per l’Accordo di Programma di Brindisi il Prefetto Luigi Carnevale.

La Cisal in presenza al tavolo romano con il Coordinatore Nazionale del Settore Elettrico Angelo Petraroli ed il Segretario. Unione Cisal Brindisi Massimo Pagliara, hanno condiviso e sostenuto quanto richiesto dal Commissario, un vero “cambio di passo nel territorio e di chi lo rappresenta”, politica, istituzioni, associazioni datoriali, associazioni sindacali tutte.

Il difficile compito che ci attende dovrà caratterizzarsi per la concretezza delle idee e dei propositi, scevro da personalismi di ogni natura.

Questo deve valere per tutti i soggetti coinvolti in questo difficile percorso, I poteri straordinari non possono certo fare miracoli, serve invece consapevolezza, onestà intellettuale e condivisione, accantonando i protagonismi di ogni genere e le divisioni, questo nella sostanza quanto evidenziato nell’intervento del Commissario.

L’ACCORDO DI PROGRAMMA per BRINDISI che si vuole raggiungere per il rilancio industriale ed occupazionale del territorio per quanto ci riguarda, non dovrà essere argomento della campagna elettorale che è alle porte.

I dati ufficiali emersi al tavolo confermano che dalle 13 iniziali manifestazioni di interesse progettuale, siamo passati agli attuali 46 manifestazioni di interesse, nei settori delle rinnovabili, della chimica, della energia, dell’economia circolare e della nautica, grazie anche al fattivo contributo di Confindustria Brindisi.

Potenziale occupazione di questi progetti potrebbero (usiamo il condizionale) essere quantificati in migliaia di posti di lavoro tra diretti e indiretti se realizzati.

Per rendere operativi questi numeri bisogna lavorare alacramente, indicando priorità immediate, che a nostro modesto avviso devono avere tempi certi di attuazione con l’identificazione immediata dell’aere disponibili ed esigibili, mettendo a disposizione anche le aree libere presenti nel petrolchimico, che grazie ai suoi servizi tecnici e logistici permetteranno l’immediata realizzazione e cantierizzazione delle future attività.

La Cisal, pertanto, chiede al Commissario la convocazione in tempi brevi del Tavolo Tecnico a Brindisi, in modo da prendere atto dei nuovi progetti, ma allo stesso

tempo occorre individuare e sottoscrivere le soluzioni ponte per quei lavoratori dell’indotto che, gioco forza, non avranno continuità lavorativa nella centrale Enel di Cerano.

Per quanto sopra attendiamo fiduciosi, nell’unico interesse che ci deve accomunare: ovvero il bene ed il futuro della nostra Provincia

BRINDISI 30 MAGGIO 2025

Massimo Pagliara, Segretario Unione Cisal Brindisi

Angelo Petraroli, Coord. Nazionale CISAL FEDERENERGIA