Numeri da record al Parco Maniglio, con 660 mini cestisti fra sabato e domenica

Testimonial d’eccezione il brindisino Matteo Spagnolo, nazionale azzurro

Che festa a Brindisi per la seconda tappa del Kellogg’s Minibasket Tour 2025! Al Parco Maniglio, nel quartiere Bozzano, sono accorsi 660 mini cestisti tra sabato 31 maggio e domenica 1° giugno, in rappresentanza di 21 centri minibasket. Quattro le categorie in gioco, Aquilotti, Gazzelle, Scoiattoli e Libellule, cinque le annate coinvolte, dalla 2014 alle 2018, nel nuovo appuntamento a cielo aperto dell’evento itinerante organizzato dalla Federazione Italiana Pallacanestro in collaborazione con l’azienda leader a livello mondiale nel settore degli snack, dei cereali e dei noodle.

A salutare le ragazze e i ragazzi è passato anche Matteo Spagnolo, playmaker della Nazionale nato proprio a Brindisi. Tantissime le richieste di selfie ed autografi da parte di grandi e piccini, tutte puntualmente esaudite. «Quando avevo la vostra età – ha ricordato il 22enne pugliese – mi piaceva tanto venire qui a giocare su questo campetto. Vedervi tutti qui mi riempie il cuore ed ho voluto esserci per forza. In voi rivedo la passione che avevo io per il basket. E’ bello vedervi divertire».

Numeri da record per tappa pugliese del Kellogg’s Minibasket Tour, che ha fatto registrare la partecipazione di oltre 300 bambine e bambini per ciascuna delle due giornate. Un seguito addirittura superiore a quello dell’appuntamento inaugurale di Roma, a riprova della bontà del gran lavoro compiuto in Puglia dagli staff minibasket, ad ogni livello. «La cosa più bella – ha osservato Margaret Gonnella, vice presidente della Federazione Italiana Pallacanestro e presidente del Settore Minibasket federale – è stato constatare che i mini cestisti non volevano proprio saperne, di smettere di giocare. Si divertivano, praticando il loro gioco sport preferito all’aria aperta. Con il supporto di Kellogg’s stiamo dando nuova vita ai campetti nel cuore delle città, rafforzando il legame con il territorio e il senso di appartenenza alla comunità».

Grande riscontro da parte della Puglia e grande soddisfazione per il comitato regionale: «La nostra regione – ha rimarcato il presidente Fip Puglia Francesco Damiani – è l’ideale per eventi come questo. Bel tempo per quasi tutto l’anno, centri minibasket assai partecipativi e molto ben coordinati creano le condizioni ideali affinché bambine e bambini giochino con entusiasmo e non vedano l’ora di ritornare a farlo, in altre piazze ed in altri posti in tutta la Puglia».

Presenti a Brindisi anche il vice presidente Fip Puglia Giuseppe Olive, i delegati provinciali Luigi Greco per Brindisi e Vito Marra per Lecce, oltre ovviamente al responsabile regionale Minibasket Francesco Conforti che ha coordinato l’organizzazione della manifestazione in collaborazione con il formatore nazionale MB Benny De Carlo ed il delegato MB per la provincia di Brindisi Fabio Costabile.

Lo staff organizzatore ha inoltre ricevuto la gradita visita del vice sindaco di Brindisi Giuliana Tedesco e del presidente del Consiglio Comunale Gabriele Antonino.