Brindisi celebra la Repubblica con emozione e orgoglio. Il Prefetto: “Non perché dobbiamo esserci, ma perché vogliamo esserci”

Con una cerimonia carica di simboli, musica e partecipazione civica, Brindisi ha celebrato il 79° Anniversario della Fondazione della Repubblica Italiana, trasformando il 2 giugno in un’occasione viva di riflessione, identità e rinnovato impegno collettivo.

“È per me un onore prendere nuovamente la parola in questa giornata solenne, nella quale celebriamo la nascita della Repubblica Italiana. Una data che non è soltanto un ricordo, ma un appuntamento con la coscienza civile di ciascuno di noi: se oggi siamo qui, numerosi, non è perché dobbiamo esserci ma perché vogliamo esserci”.

Con queste parole, il Prefetto Luigi Carnevale ha aperto il suo discorso durante la cerimonia ufficiale organizzata dalla Prefettura in collaborazione con la Brigata Marina San Marco, il Comune di Brindisi e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Ambito Territoriale per la Provincia di Brindisi.

Le celebrazioni hanno preso il via con l’inaugurazione della mostra “La Repubblica Italiana e i suoi simboli”, ospitata nella Chiesa di Santa Teresa dei Carmelitani Scalzi, dove sono stati esposti lavori realizzati dagli studenti delle scuole del territorio. Un progetto pensato per educare i giovani ai valori fondanti della nostra democrazia e stimolare la loro partecipazione attiva.

A seguire, in Piazza Santa Teresa, si è svolta la cerimonia ufficiale: il Prefetto, insieme al Comandante del Presidio Militare, ha passato in rassegna gli schieramenti, dando avvio a un evento fortemente partecipato e sentito.

Momento di grande suggestione è stato quello dell’Alzabandiera: il tricolore ha sventolato alto nel cielo, steso con tecnica SAF dai Vigili del Fuoco, mentre l’inno nazionale risuonava grazie alla voce del soprano Francesca De Giuseppe, al coro della rete Orpheus e alla banda del Liceo Musicale “S. Durano” di Brindisi.

Davanti al Monumento ai Caduti, il Prefetto, il Presidente della Provincia, il Sindaco e il Comandante del Presidio Militare hanno deposto una corona d’alloro, rendendo omaggio a chi ha sacrificato la vita per i valori che oggi celebriamo.

Dopo la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il Prefetto ha rivolto un pensiero profondo al significato di questa ricorrenza:

“Siamo chiamati a essere “custodi” della Repubblica nei gesti quotidiani: per coltivare il dialogo fra generazioni, far fiorire nuove idee, difendere il bene comune con l’impegno concreto di chi, anche nei piccoli atti, costruisce fiducia e coesione”.

Nel suo intervento, Carnevale ha anche ricordato l’importanza dell’incarico ricevuto come Commissario straordinario per la reindustrializzazione di Brindisi, che porterà avanti con spirito di servizio. Un ruolo cruciale, ha sottolineato, in una fase in cui la Repubblica è chiamata a “farsi guida di un processo di transizione che garantisca sviluppo e occupazione e che sia inclusivo, equo e sostenibile, a tutela delle future generazioni”.

La cerimonia si è chiusa con la consegna delle onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana a 14 cittadini brindisini e con l’intensa esecuzione del brano “Imagine” di John Lennon, ancora una volta interpretato dal coro Orpheus e dalla banda del Liceo Musicale, suggellando una mattinata che resterà impressa nella memoria collettiva della città.