ARPAL, opportunità di lavoro e orientamento: 141 figure ricercate nella provincia di Brindisi

Brindisi, 3 giugno 2025 – La settimana appena trascorsa è stata particolarmente significativa per il mondo del lavoro in provincia di Brindisi, con due eventi di successo e numerose offerte attive sul portale regionale “LavoroXTe”.

A Ostuni si è svolta la prima edizione dell’Ostuni Job Day – Summer Edition, organizzata da ARPAL Puglia – Centro per l’impiego di Ostuni in collaborazione con l’amministrazione comunale. L’iniziativa, rivolta a chi è in cerca di un impiego per la stagione estiva, ha visto la partecipazione di 23 aziende e oltre 100 cittadini. Sono stati realizzati circa 160 colloqui in una sola giornata.

Il giorno successivo, a Mesagne, si è tenuto l’evento "Job Day – Turismo, marketing e iniziative d’impresa", dedicato all’incontro tra domanda e offerta di lavoro nel settore turistico, alberghiero e della ristorazione. L’incontro si è svolto nell’auditorium del castello Normanno Svevo e ha segnato la prima collaborazione ufficiale tra ARPAL Puglia e il Comune di Mesagne in vista dell’apertura del nuovo centro per l’impiego.

Durante l’iniziativa si è svolto anche il seminario "Se volessi fare impresa nel settore turistico", rivolto a chi desidera avviare un’attività nei servizi legati al turismo. Tra i relatori erano presenti l’assessore regionale all’istruzione, formazione e lavoro Sebastiano Leo, la dirigente del coordinamento servizi per l’impiego Brindisi-Taranto Marta Basile, il presidente dei giovani di Confindustria Brindisi Stefano Casoar e il tutor per l’accompagnamento all’impresa Lorenzo Dattis. Numerosa e attiva la partecipazione degli studenti dell’istituto Epifanio Ferdinando di Mesagne, accompagnati dai docenti e dal dirigente scolastico Mario Palmisano Romano. L’evento ha ospitato circa 40 aziende e oltre 200 colloqui.

Nel frattempo, il ventunesimo report settimanale redatto da ARPAL Puglia – Ambito territoriale di Brindisi segnala 87 annunci attivi per un totale di 141 posti di lavoro disponibili. Il comparto turistico e della ristorazione si conferma il più dinamico, con 67 figure ricercate. Seguono il settore commercio (10 posizioni), impiantistica elettrica (9), tecnico ed edilizia (5 ciascuno), metalmeccanico (4), trasporti e marketing (3 ciascuno). Vi sono inoltre posizioni aperte nei settori contabilità, amministrazione, artigianato (2 ciascuno), sociale, informatica, grafica e comunicazione, assistenza domiciliare, agricoltura e zootecnia, alimentare (1 ciascuno). Sono presenti infine 5 posizioni riservate alle categorie protette ai sensi dell’articolo 18 della legge 68 del 1999.

Completano il quadro numerose proposte di impiego e formazione all’estero, promosse dalla rete EURES, che sostiene la mobilità professionale in Europa.

Tutte le offerte, aperte a uomini e donne, sono pubblicate quotidianamente sul portale "LavoroXTe Puglia", dal quale è possibile candidarsi direttamente tramite SPID.

È sempre aggiornata anche la sezione dedicata ai corsi di formazione per diplomati e disoccupati, che include le opportunità offerte dai programmi Garanzia Giovani e NEET.

Per restare informati su tutte le novità e gli eventi, si consiglia di seguire la pagina Facebook “Centri impiego Brindisi e provincia”.

Per assistenza e informazioni, cittadini e imprese possono contattare gli operatori di ARPAL Puglia nei tre centri per l’impiego dell’ambito territoriale di Brindisi: Brindisi, Francavilla Fontana e Ostuni. Gli uffici sono aperti dal lunedì al venerdì dalle 8 e 30 alle 11 e 30, il martedì pomeriggio dalle 15 alle 16 e 30, e il giovedì pomeriggio su appuntamento.