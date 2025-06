Partecipazione degli Alunni dell’Indirizzo Tecnologico I.D.E.E. dell’I.C. Casale partecipano alla Robotics Competition and Tech Fair

Nella mattinata di giovedì 29 Maggio l’Istituto Comprensivo Casale ha partecipato alla Robotics Competition and Tech Fair, organizzata presso la base UNGSC di Brindisi per celebrare l’International Day of UN Pacekeepers. La competizione ha riunito circa 300 tra studenti, docenti e dirigenti provenienti da tutta la regione Puglia e ha favorito l'impegno tra giovani, istituzioni locali e leader dell'innovazione pugliesi come Università del Salento , Politecnico di Bari , i Carabinieri, l'Aeronautica Italiana, CNR - Istituto di Nanotecnologia , HD Library e Acutis Clinic. Dieci scuole della Regione Puglia tra cui l’I.C. Casale si sono impegnati nel Concorso di Robotica, trasformando i kit base in robot progettati per affrontare la pace e le sfide umanitarie. I ragazzi delle scuole partecipanti si sono sfidati in 6 categorie ispirate alle missioni compiute dai Pacekeeper dell’ONU. Gli alunni della I E della nuova sezione sperimentale IDEE (Innovazione Digitale ed Educazione Ecologica) della scuola secondaria di primo grado dell’I.C. Casale, insieme ad alcuni alunni che hanno partecipato al corso di Robotica educativa organizzato presso lo stesso Istituto, hanno potuto mettere in mostra le loro capacità nella programmazione dei robot, affrontando le squadre degli altri istituti pugliesi tra le quali anche istituti superiori. Le referenti del progetto, la prof.ssa Cosa e la prof.ssa Mango, hanno portato i ragazzi dell’I.C. Casale alla vittoria di ben 3 primi posti nelle singole categorie di gara e del terzo posto nella classifica generale, suscitando nei ragazzi poco più che undicenni una gioia incontenibile che ha contagiato tutta la platea presente. I ragazzi della I°E IDEE si sono inoltre distinti all’interno degli stand, che facevano corona alla manifestazione, mostrando il loro progetto di robotica educativa Odissea 2.0 per il quale hanno realizzato mediante l’uso dell’A.I. gli avatar parlati dei personaggi dell’Odissea insieme alla costruzione con Lego Spike dell’imbarcazione di Odisseo che ripercorreva su una mappa le tappe fondamentali del suo viaggio. Questa bella iniziativa promossa all’UNGSC, che mirava a promuovere lo scambio educativo in scienza, tecnologia e innovazione, riflettendo sul tema del futuro mantenimento della pace, ha fatto sì che i ragazzi si siano sentiti protagonisti del futuro e Pacekeepers per un giorno.