Ancora un grande successo di pubblico per il thriller “Ostuni. Un’insospettabile presenza” nelle due tappe di Cave e Roma

Il romanzo di Luigi Del Vecchio, presentato il 24 maggio a Cave nell’ambito del Festival della Letteratura “Un Parco di Libri” e il 27 maggio al Golf Club Parco di Roma con il Rotary Club Roma Capitale, continua il suo tour di presentazioni in tutta Italia, affiancato da ospiti illustri

Il romanzo di Luigi Del Vecchio prosegue il suo tour di presentazioni in tutta Italia, con tappe recenti a Cave e Roma, suscitando curiosità e apprezzamenti tra i lettori. Una narrazione noir avvolta nelle suggestioni della “Città Bianca” e una trama ricca di colpi di scena e atmosfere mediterranee.

Il 24 maggio a Cave (RM), Luigi Del Vecchio è stato ospite della IV Edizione del Festival della Letteratura “Un Parco di Libri”. L’incontro, organizzato dall’Associazione Culturale Caffè Corretto e diretto da Claudia Manni, ha offerto al pubblico un dialogo sulle atmosfere uniche del romanzo, nato dall’idea di intrecciare le suggestioni del Natale 2017 con una trama noir carica di suspense e mistero. Del Vecchio ha raccontato come Ostuni, con i suoi vicoli e le sue tradizioni, sia diventata la vera protagonista della storia, offrendo un affascinante sfondo mediterraneo alle indagini del commissario Vito Berlingieri.

Il 27 maggio si è tenuta presso la prestigiosa location del Golf Club Parco di Roma, a Roma, la presentazione del libro, organizzata in collaborazione con il Rotary Club Roma Capitale e fortemente voluta dal presidente del club, Avvocato Pierluigi Moccia. L’incontro ha visto la partecipazione di ospiti illustri e importanti, a testimonianza del crescente interesse verso il romanzo e la sua carica evocativa. A moderare l’evento è stata Gemma Giorgini, giornalista e conduttrice RAI, autrice di importanti documentari per la trasmissione Di là dal fiume e tra gli alberi, tra cui uno ambientato proprio a Ostuni, città che ha ispirato l’opera di Del Vecchio.

Durante la serata, Del Vecchio ha condiviso con i presenti la sua visione di un romanzo che unisce indagine e introspezione, portando alla luce il volto più autentico e misterioso della “Città Bianca”. «Il mio desiderio è far conoscere ai lettori un luogo straordinario come Ostuni, ma anche restituire il fascino e la complessità delle storie che si nascondono dietro ogni angolo, ogni tradizione, ogni sguardo – ha dichiarato l’autore –. Il thriller è per me un mezzo per esplorare non solo il crimine, ma anche l’umanità e i segreti che ognuno di noi custodisce».

Del Vecchio ha inoltre anticipato che il sequel di Ostuni. Un’insospettabile presenza è previsto per la fine dell’estate, proseguendo così un viaggio narrativo che intreccia realtà e immaginazione e che ha già conquistato numerosi lettori in tutta Italia.

La presentazione in questo prestigioso e importante club del Rotary di Roma fa seguito, tra l’altro, ad alcuni significativi riconoscimenti che Del Vecchio, anch’egli rotariano e iscritto al Rotary Club “Ostuni - Valle d’Itria - Rosamarina”, ha recentemente ricevuto. A partire dal primo luglio, infatti, Del Vecchio ricoprirà gli incarichi di Vicepresidente della Commissione Distrettuale Promozione e Assistenza alle Relazioni Internazionali e di Delegato Distrettuale del Comitato Interpaese con il Portogallo, all’interno del Distretto Rotary 2120. Inoltre, per il suo tangibile e significativo contributo nel promuovere una migliore comprensione reciproca e amichevoli relazioni tra i popoli di tutto il mondo, è stato insignito della massima onorificenza rotariana, la Paul Harris Fellow.

Il Libro

Ostuni. Un’insospettabile presenza, pubblicato da Viola Editrice, è un thriller noir che si svolge durante il Natale del 2017 nella suggestiva “Città Bianca”. Il ritrovamento di un usuraio con un riccio di mare conficcato in gola sconvolge la tranquillità della cittadina, dando il via a un’indagine serrata che si sviluppa nell’arco di cinque giorni. Al centro delle indagini c’è il commissario Vito Berlingieri, un personaggio ironico, scaltro e fuori dagli schemi, alle prese con una serie di delitti misteriosi e drammatici. Il romanzo, avvolto in atmosfere mediterranee di rara intensità, è disponibile anche in formato audiolibro, realizzato in collaborazione con l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti della Provincia di Brindisi, per offrire a tutti la possibilità di immergersi nei segreti e nelle tradizioni di Ostuni.

L’Autore

Luigi Del Vecchio, Generale della Guardia di Finanza in congedo, è nato a Napoli e ha maturato una lunga e brillante carriera in contesti complessi come la Puglia, la Calabria e la Campania. La sua esperienza operativa ha affinato uno spirito analitico e investigativo che oggi si riflette nella scrittura, capace di intrecciare suspense, realismo e introspezione. Con Ostuni. Un’insospettabile presenza, Del Vecchio firma il suo esordio letterario, regalando ai lettori un racconto che non è solo un thriller, ma anche un viaggio nei segreti dell’animo umano e nelle bellezze senza tempo di un luogo straordinario come Ostuni.