"Le Orecchiette che Vorrei" in collaborazione con la Cooperativa San Bernardo: giovani autistici protagonisti all’ONU e sul veliero Vespucci

Latiano - Il progetto "Le Orecchiette che Vorrei", promosso dalla Yuri Benefit Corporation fondata da Giuseppe Primicerio, collabora attivamente con la Cooperativa Sociale San Bernardo, diretta da Giuseppe Natale, e con la Società Over, rappresentata da Lino di Lernia.

Questa iniziativa si propone di favorire l'integrazione sociale di giovani autistici attraverso esperienze lavorative significative e gratificanti.

La Cooperativa Sociale San Bernardo si mostra particolarmente entusiasta per i due eventi imminenti di grande importanza, presentati da Giuseppe Primicerio. A Livorno, i ragazzi avranno l'opportunità di preparare le orecchiette con le proprie mani a bordo del veliero Amerigo Vespucci, partecipando insieme ai ragazzi di 'Tortellante', accompagnati dallo chef stellato Massimo Bottura e dall'Associazione Italiana Cuochi (AIC).

L'8 giugno, invece, partiranno per New York, dove dimostreranno le loro abilità nella preparazione delle orecchiette di fronte a 193 delegazioni presenti al Palazzo di Vetro dell'ONU per partecipare alla 'Conferenza Mondiale sui Diritti delle Persone con Disabilità'.

Questo evento offrirà loro l'opportunità di evidenziare il forte legame tra benessere psicologico e integrazione nel contesto lavorativo.

I ragazzi de "Le Orecchiette che Vorrei" sono sempre più attivi in eventi che mettono in risalto le loro capacità sullo scenario nazionale e internazionale. Lo scorso ottobre, hanno partecipato al G7 sull’Inclusione e la Disabilità, culminando con la consegna delle loro creazioni a Papa Francesco nel giugno 2024, contribuendo così a far brillare il nome dell'Italia a livello internazionale.

Giuseppe Natale, direttore generale della Cooperativa Sociale San Bernardo, ha dichiarato: "Questi eventi rappresentano un passo significativo per 'Le Orecchiette che Vorrei'.

Siamo orgogliosi di vedere i nostri straordinari ragazzi emergere, convinti della loro integrazione sociale. Coinvolgerli in un progetto lavorativo come il nostro laboratorio di orecchiette consente loro di sentirsi parte attiva della nostra comunità. Le loro capacità meritano di essere riconosciute e valorizzate."

Natale ha aggiunto: "Nelle prossime settimane, organizzeremo una conferenza stampa presso la Regione Puglia, alla presenza del Presidente Michele Emiliano, il quale tiene molto all'inclusione sociale. Siamo grati al Presidente per la sua disponibilità."

Questo progetto non rappresenta solo un'opportunità lavorativa, ma anche un'importante occasione per evidenziare il potere della comunità e l'importanza dell'inclusione sociale.

Siamo entusiasti di osservare i progressi dei nostri ragazzi e di continuare a collaborare per un futuro migliore.