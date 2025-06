"Quello che le madri non dicono": a Brindisi, questa sera, il debutto nazionale del monologo teatrale sulla Sindrome di Tourette

A Brindisi lo straordinario esordio di una rappresentazione teatrale per conoscere, comprendere, affrontare e capire famiglie e persone destinate a vivere a stretto contatto con la sindrome di Tourette una condizione troppo a lungo ignorata e sotto-diagnosticata.

L’associazione Tourette Italia ETS, su iniziativa di Monica Gentile referente regionale per la Puglia e Fabrizio Scrimieri, co-fondatore dell’associazione nazionale, con il patrocinio del Comune di Brindisi organizza la presentazione del monologo teatrale in tre atti, toccante e profondo, dal titolo “Quello che le madri non dicono” in scena domani, giovedì 5 giugno 2025 nella Sala “Gino Strada” di Palazzo Granfei-Nervegna a partire dalle ore 20:00 dopo un breve indirizzo di saluto istituzionale ad opera del sindaco Giuseppe Marchionna e dell’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Brindisi Ercole Saponaro.

L’interpretazione del monologo è affidata all’attrice Gessica Cionfoli, alla quale gli organizzatori hanno assegnato l’impegnativo compito di dare voce all’invisibile in quella che si preannuncia una importante occasione per accendere i riflettori sulla Sindrome di Tourette. Alla spettacolo teatrale, che sarà presentato dal giornalista brindisino Nico Lorusso, seguirà un breve momento di dibattito insieme ad autorevoli voci del panorama scientifico, culturale e sociale, per riflettere su quanto emergerà dalla scena e riportarlo al cuore delle nostre comunità.

All’incontro parteciperanno la vice presidente di Tourette Italia ETS Sabrina Alotto, l'autrice del monologo A.Mara Cortes, la sociologa e scrittrice, Elisabetta Quarta, la presidente di ANGSA Brindisi Simona Summa e direttamente dal Regno Unito, l’ospite internazionale, Paul Stevenson, già documentarista per la BBC, volontario e attivista per la Sindrome di Tourette per l’associazione Genius Within CIC (Scozia) recentemente insignito del premio Ambassador Award dalla European Society for The Study of Tourette Syndrome nel corso della XVII International conference on Tourette Syndrome e Tic Disorders per aver per la sua “incrollabile difesa per la comprensione della Sindrome di Tourette e la costruzione di ponti di compassione” .

Il monologo Quello che le madri non dicono è un’opera intensa nata da un’idea di Monica Gentile e tradotta in testo teatrale dalla scrittrice A.Mara Cortes (già autrice del libro Turi Tourette – Amazon libri anno 2023). L’opera, attraverso il linguaggio potente del teatro si propone di rompere il muro dell’invisibilità e dare finalmente spazio alla verità emotiva e quotidiana della Tourette. Ci sono storie che, per troppo tempo, restano ai margini. Vite segnate da silenzi, incomprensioni, diagnosi mancate. La Sindrome di Tourette è una di queste realtà: una condizione neurologica complessa, spesso ignorata o ridotta a caricatura, che tocca profondamente chi ne è affetto e le loro famiglie.



Tourette Italia ETS è un ente del terzo settore che si occupa di divulgare la conoscenza di questa condizione neurologica poco nota, la Sindrome di Tourette, che colpisce soprattutto durante l’infanzia e l’adolescenza. “Nella missione della nostra associazione - raccontano i referenti - c’è la sensibilizzazione della cittadinanza, degli operatori sanitari, del personale scolastico e delle istituzioni, al fine di rompere i pregiudizi e rimuovere lo stigma intorno a questa sindrome, che determina frequentemente l’isolamento sociale del bambino e delle famiglie costrette a fronteggiarla. Crediamo fermamente che l’arte, la musica, il teatro, siano strumenti formidabili di comunicazione, divulgazione e sensibilizzazione. Perciò abbiamo realizzato questo monologo che racconta la storia di tre madri, tra le difficoltà di crescere dei figli con neurodivergenza e la durezza del giudizio della società circostante. Ci pregiamo di rappresentare la prima nazionale di questa rappresentazione a Brindisi, nella splendida cornice dell'ex convento Santa Chiara. In questa città l'associazione Tourette Italia è attivissima con la formazione nelle scuole e il primo sportello d’ascolto istituito a livello nazionale presso l’IPSSS ‘F.L. Morvillo Falcone Melissa Bassi’”.



La partecipazione alla serata è libera e gratuita, tuttavia si richiede conferma di presenza al n° 3395804696

