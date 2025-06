Condizioni di lavoro insostenibili e responsabilità disattese: la FP CGIL Brindisi interpella la Direzione ASL

La FP CGIL Brindisi, con senso di responsabilità e profonda preoccupazione, intende portare all’attenzione della Direzione Generale, Sanitaria, Amministrativa e delle Professioni Sanitarie della ASL di Brindisi – nonché dell’opinione pubblica – una situazione divenuta ormai intollerabile all’interno del sistema sanitario locale.

Attraverso questa comunicazione, che si decide consapevolmente di rendere pubblica, il sindacato denuncia il progressivo aggravarsi delle condizioni di lavoro per il personale sanitario e socio-sanitario, vittima di una gestione inadeguata, di gravi carenze organizzative e dell’assenza di risposte strutturali. Una realtà che, oltre a compromettere l’efficienza dei servizi erogati alla cittadinanza, espone lavoratori e lavoratrici a rischi non più accettabili, sul piano professionale, contrattuale e umano.

Riportiamo integralmente la lettera inviata da FP CGIL all Asl Brindisi

Al Direttore Generale ASL Brindisi

Al Direttore Sanitario ASL Brindisi

Al Direttore Amministrativo ASL Brindisi

Al Dirigente delle Professioni Sanitarie ASL Brindisi

Alla Stampa

Brindisi 01/06/2025

OGGETTO: EMERGENZA SANITÀ A BRINDISI: CHI PROTEGGE CHI CURA? LE RESPONSABILITÀ NON RICADANO SUI PIÙ DEBOLI

la FP CGIL Brindisi sceglie di rendere pubblica – anche attraverso la stampa – una situazione ormai insostenibile, che rischia di generare gravi danni erariali e responsabilità personali a carico di chi gestisce il personale, siano essi dirigenti apicali o incaricati di funzione. Le rivendicazioni per demansionamento, ore in eccedenza, rientri sistematici e ferie negate si stanno traducendo in una valanga di ricorsi, decreti ingiuntivi e richieste di risarcimento. Eppure, anziché affrontare i problemi, l’Azienda continua a scaricare il peso delle proprie inefficienze su chi, ogni giorno, tiene in piedi i reparti.

L’ultima nota diramata dalla Direzione Generale ne è la prova più evidente: si richiamano formalmente i coordinatori a garantire la funzionalità dell’assistenza con il personale disponibile, come se bastasse una circolare per far comparire risorse che non esistono. Una scelta che non solo evidenzia l’inadeguatezza della governance, ma espone gravemente i coordinatori a responsabilità non loro, quasi fossero colpevoli della cronica carenza di OSS, infermieri e personale di supporto.

Ancora più allibita, questa organizzazione sindacale rileva come, nell’attuale organizzazione strategica, la responsabilità operativa sembri ricadere interamente sugli incaricati di funzione. Tuttavia, nella nota della Direzione Generale non si fa alcun riferimento concreto alle responsabilità dei Direttori Medici e Amministrativi dei Presìdi Ospedalieri, dei Direttori dei Distretti Socio-Sanitari o dei Direttori di Dipartimento, che pure figurano tra i destinatari. Ci chiediamo allora: nelle numerose unità operative complesse e semplici in cui i coordinatori non sono presenti, a chi viene effettivamente demandata la responsabilità gestionale? Il fatto che la nota si rivolga direttamente e in modo operativo agli incaricati di funzione, senza un chiaro coinvolgimento dei livelli dirigenziali, evidenzia una grave confusione nella catena di comando e una scarsa conoscenza dell’organizzazione aziendale. Un elemento che rende l’intera vicenda ancora più preoccupante.

Il paradosso è evidente: l’Azienda pretende che l’organizzazione dei turni avvenga “in base alla dotazione assegnata”, mentre le unità operative restano sguarnite, i reparti vengono accorpati, e l’unica soluzione resta sempre la stessa: la coperta corta. Si toglie personale da un reparto per coprirne un altro, si chiedono rientri continui, si generano ore di straordinario non riconosciute, si accumula credito orario, e si spingono i lavoratori verso il contenzioso legale. Una gestione miope, puramente contabile, che ignora i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e configura vere e proprie violazioni giuridiche e contrattuali.

Non è più tollerabile che la Dirigenza delle Professioni Sanitarie continui a rispondere esclusivamente con riferimenti al Piano del Fabbisogno, ignorando che – nei fatti – i turni restano scoperti, le ferie non vengono garantite, e i carichi di lavoro crescono in modo insostenibile. Il ricorso sistematico ai rientri, agli straordinari mascherati e alle ferie negate produce un solo risultato: il demansionamento strutturale del personale OSS e infermieristico, con gravi ricadute sull’assistenza e sul benessere psicofisico dei lavoratori.

La misura è colma. La situazione è aggravata da un dato che grida vendetta: nel nuovo concorso regionale per OSS, su oltre 1.000 assunzioni previste in Puglia, la ASL Brindisi ha richiesto appena 80 unità. Una cifra risibile, insufficiente persino a coprire le esigenze minime del P.O. Perrino, tenuto conto di mobilità, pensionamenti e assenze strutturali. Ciò fa il paio coi PPLL con le specialità mediche e chirurgiche, con gli investimenti infrastrutturali, mentre altre ASL pugliesi richiedono diverse centinaia di operatori, a Brindisi si continua a confidare nell’abnegazione e nel senso di responsabilità di chi, ogni giorno, tiene in piedi il sistema sanitario con turni massacranti e reparti sotto organico.

Nel frattempo si assiste a una fuga silenziosa: infermieri e OSS convocati dalle graduatorie rifiutano i contratti proposti dalla ASL Brindisi, preferendo realtà che offrono maggiori tutele, garanzie e rispetto. E mentre l’estate si avvicina e le ferie si fanno urgenti, la Direzione continua a minimizzare, accusando il sindacato di creare “allarmismi”.

Ma la verità è che siamo davvero allarmati. E se qualcuno pensa di nascondere l’emergenza dietro una circolare o qualche giro di parole, sappia che la FP CGIL Brindisi non starà a guardare. Continueremo a denunciare pubblicamente ogni distorsione, ogni scaricabarile, ogni abuso. Le ferie non sono un favore, ma un diritto. L’assistenza non si garantisce a colpi di ordini, ma con una pianificazione seria, partecipata e rispettosa dei contratti e delle persone. I costi di questa gestione fallimentare non possono ricadere sui lavoratori.

La FP CGIL Brindisi non chiede incontri, non cerca alibi, non offre complicità: denuncia pubblicamente questa deriva e si riserva di informare la stampa, la Funzione Pubblica e la Corte dei Conti. Siamo stanchi di essere tacciati di allarmismo: è la realtà a essere allarmante. Ora spetta a chi dirige – e non a chi coordina – assumersi finalmente le responsabilità politiche, organizzative e morali di quanto sta accadendo.

Il segretario generale FP CGIL Brindisi

Luciano Quarta

Il Coordinatore Sanità FP CGIL Brindisi

Francesco Pollasto