Regione Puglia, Stefano Lacatena: “Basta ambiguità sulle spiagge libere, servono verità e regole chiare”

In un contesto in cui il dibattito pubblico rischia spesso di essere travolto da slogan e narrazioni distorte, diventa necessario riportare il confronto sui binari della trasparenza e del rispetto istituzionale. Il tema delle spiagge libere, centrale per i diritti dei cittadini e per la corretta gestione del demanio costiero, merita un’analisi concreta, fondata sui dati e sulla volontà reale di risolvere un problema che incide sulla fruibilità di un bene comune.

L’incontro odierno nasce da questa esigenza: fare chiarezza, rispondere alle giuste lamentele dei cittadini e costruire un percorso normativo finalmente coerente con gli obiettivi di equità e accessibilità.

Questa la nota del consigliere regionale delegato al Paesaggio e all’Urbanistica, Stefano Lacatena.

“La riforma del Piano regionale della costa è importante perché ce lo chiedono i cittadini, a cui dobbiamo dare la possibilità di fruire della maggior parte del litorale liberamente, senza norme e cavilli che ne comprimano le proporzioni; ma ce lo chiedono anche i Comuni, che hanno bisogno di procedure più snelle per redigere i Piani. Ed è per questo che sono perplesso e sinceramente rammaricato: oggi attendevo, assieme ai dipendenti della Regione, l’Anci Puglia per un confronto tecnico nel merito della bozza di legge, ma l’associazione non si è presentata all’appuntamento. È un vero peccato, considerando che ho appreso dai giornali, nei giorni scorsi, una decisa contrarietà dell’Anci alla mia bozza. Eppure, ricordo a me stesso, che a quella bozza siamo giunti a seguito di una serie di incontri a cui ha partecipato anche l’Anci, durante i quali nessuno ha palesato perplessità sui punti poi “urlati” sulla stampa. Nonostante qualche difetto di eleganza istituzionale, ho convocato l’incontro odierno perché abbiamo un dovere nei confronti delle persone che, giustamente, lamentano la scarsità di spiagge libere. Al di là, infatti, della narrazione di chi ha concorso a redigere il testo per poi criticarlo (sic), il dato è che oggi il 64% di costa è potenzialmente concedibile. Infatti, l’attuale legge consente di destinare il 24% della costa a “spiaggia libera con servizi”, ovvero una concessione. E c’è un problema, che poi giustifica la percezione generale della carenza di spiagge libere: quelle “con servizi” vengono sottratte dal 60% libere, col risultato che le spiagge che possono essere occupate e concesse sono il 64% (40% più 24%). Una situazione che noi vogliamo eliminare, garantendo ai cittadini, non solo su carta, almeno il 60% di costa libera. Questa è la verità delle carte e siccome il nostro interesse è quello di risolvere il problema, mi auguro che Anci ci ripensi e voglia partecipare a un altro incontro che sarà mia premura riconvocare a strettissimo giro. Anche perché, ad oggi, non solo non sono pervenute agli uffici le osservazioni dell’associazione, ma resta sullo sfondo che solo 9 Comuni costieri su 69 hanno approvato i Piani comunali delle coste a conferma del fallimento dell’attuale impianto normativo”.