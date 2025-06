Giovani protagonisti del cambiamento: a Brindisi parte il Servizio Civile Regionale 2025

Appuntamento il 13 giugno a Palazzo Guerrieri per il seminario informativo dedicato ai giovani tra i 18 e i 28 anni

Brindisi si prepara ad accogliere un evento che guarda al futuro: venerdì 13 giugno alle ore 10:00, presso Palazzo Guerrieri, si terrà il seminario informativo di presentazione del Progetto in partenza legato al Servizio Civile Regionale Puglia 2025. Un’opportunità concreta per i giovani pugliesi che desiderano mettersi in gioco e contribuire attivamente allo sviluppo dei propri territori.

L’iniziativa si inserisce nel contesto di “Galattica – Rete Giovani Puglia”, un progetto innovativo promosso dalla Regione Puglia che coinvolge vari comuni aderenti alla sperimentazione. Il Servizio Civile Regionale è pensato per i ragazzi tra i 18 e i 28 anni (28 anni e 364 giorni), offrendo loro la possibilità di vivere 12 mesi da protagonisti del cambiamento sociale, culturale e ambientale nelle proprie comunità.

Durante l’incontro, verranno illustrate le modalità di partecipazione, gli ambiti progettuali e i benefici per i volontari. L’incontro sarà arricchito dagli interventi di rappresentanti istituzionali e tecnici:

Antonio Pisanelli, Assessore alle Politiche Giovanili del Comune di Brindisi

Gelsomina Macchitella, Dirigente delle Politiche Giovanili del Comune di Brindisi

Silvia Serino, Responsabile del Centro per l’Impiego di Brindisi

Diana Spalluto, Responsabile Area promozione servizi e animazione territoriale BR-TA

Federico Spedicato, Funzionario del Centro per l’Impiego di Brindisi

Per maggiori informazioni è possibile contattare il Centro per l’Impiego di Brindisi al numero 0831-544133 o via email all’indirizzo cpi.brindisi@arpal.regione.puglia.it.

Un’occasione imperdibile per chi vuole fare la differenza, partendo dal proprio territorio.