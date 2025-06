Velaterapia AIL: "Sognando Itaca, il viaggio della speranza" approderà anche a Brindisi

Salpare in mare aperto per ritrovare sé stessi, affrontando onde e incertezze come metafora della malattia: è questo lo spirito di “Sognando Itaca”, il progetto di velaterapia promosso da AIL (Associazione Italiana contro le Leucemie, linfomi e mieloma), che ha preso il via da Venezia in occasione della Giornata nazionale per la lotta contro le leucemie, i linfomi e il mieloma.

Un viaggio solidale e terapeutico che nei prossimi mesi farà tappa anche a Brindisi, offrendo a pazienti oncoematologici del territorio la possibilità di vivere l’esperienza del mare come occasione di riabilitazione psicologica e condivisione.

Il progetto ha avuto il suo esordio sull’imbarcazione “Desirè of Dreamers”, che ha accompagnato i pazienti ematologici lungo le acque della laguna veneziana – tra la Certosa, l’Arsenale e il bacino di San Marco – affiancati da un team multidisciplinare composto da medici, psicologi, infermieri e skipper esperti. Protagonisti assoluti della giornata, i pazienti hanno potuto scoprire il valore terapeutico del mare e della navigazione, vivendo emozioni intense e liberatorie.

“Sognando Itaca” è nato nel 2006 sulle acque del Lago di Garda e si ispira al viaggio di Ulisse: come lui, chi affronta la malattia attraversa un mare ignoto, pieno di ostacoli, ma anche di nuove consapevolezze, relazioni e forze interiori. A partire dal 2009, l’iniziativa si è spostata sulle coste italiane, coinvolgendo le sezioni provinciali Ail e i centri di Ematologia locali con giornate speciali – gli Itaca Day – dedicate alla velaterapia.

La vela, sottolinea AIL, non è solo sport o svago, ma un potente strumento riabilitativo che rafforza il legame tra pazienti e operatori sanitari, e stimola risorse emotive fondamentali nel percorso di cura. È in quest’ottica che quest’estate ben 20 sezioni Ail realizzeranno il proprio Itaca Day, sia in mare che sui laghi. Tra le città coinvolte ci sarà anche Brindisi, dove l’associazione locale, insieme a volontari e medici, darà la possibilità ai pazienti del reparto di Ematologia di salpare per il proprio viaggio simbolico verso Itaca.

Alla presentazione ufficiale tenutasi presso la Compagnia della vela dell’Isola di San Giorgio Maggiore a Venezia, sono intervenuti – tra gli altri – Giuseppe Toro, presidente nazionale AIL, la pediatra e oncologa Chiara Messina, la psicologa Elvira Tulimieri, il sociologo Aurelio Angelini, e rappresentanti delle istituzioni e degli sponsor, tra cui Unicredit. Il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, impossibilitato a partecipare, ha inviato un messaggio di sostegno ringraziando AIL e tutti coloro che, “con la medesima vocazione, contribuiscono fattivamente alla lotta contro queste malattie”.

A Brindisi l’appuntamento con l’Itaca Day rappresenterà un’opportunità di speranza e rinascita anche per i pazienti del nostro territorio, ricordando che il mare – come la vita – si affronta insieme.