SS 379 nel caos, Leoci attacca: "Cantieri da fermare subito prima che succeda l’irreparabile"

Riceviamo e pubblichiamo comunicato stampa del consigliere regionale Alessandro Leoci.

“La situazione sulla Statale 379 è ormai fuori controllo. Non è più tollerabile assistere in silenzio a tutto quello che ogni giorno si verifica sull’importante arteria.” Lo denuncia con fermezza il capogruppo di CON, il consigliere regionale Alessandro Leoci che lancia l’allarme per i tanti, troppi cantieri lungo la SS 379, principale arteria di collegamento per le località salentine, completamente congestionata da lavori che andrebbero concertati con gli Enti.

“La presenza di numerosi cantieri aperti contemporaneamente – prosegue Leoci - sta creando disagi enormi e pericoli concreti per la sicurezza di migliaia di automobilisti. Solo negli ultimi due giorni, nel territorio di Brindisi, si sono verificati due incidenti che hanno mandato letteralmente in tilt la circolazione, bloccando per ore il traffico in entrambe le direzioni. Auto incolonnate sotto il sole, mezzi di soccorso in difficoltà, turisti spaesati e cittadini furiosi: questa è l’immagine che vogliamo evitare di continuare a dare della Puglia all’inizio della stagione estiva.”

“I vertici dell’Anas – afferma ancora il capogruppo di CON – dovrebbero comprendere che siamo ormai alle porte dell’estate e che su quella statale, ogni giorno, si riversano decine di migliaia di veicoli, tra pendolari, residenti e soprattutto turisti diretti verso il cuore del Salento. Non è possibile che ci siano ancora tutti quei cantieri aperti.”

Nella sua nota, Leoci annuncia anche un’azione concreta e immediata a livello regionale: “Nelle prossime ore invierò una mail ufficiale all’assessore regionale ai trasporti, Debora Ciliento (e all’Anas) affinché intervenga presso l’azienda delle strade per chiedere l’immediata sospensione di tutti i cantieri non urgenti lungo la SS 379. Se alcuni interventi sono davvero imprescindibili, si proceda esclusivamente con lavori notturni, come già avviene in molte altre regioni d’Italia e come avvenuto anche qui in passato.”

“Sono convinto – conclude il consigliere regionale Alessandro Leoci – che l’assessore Ciliento interverrà tempestivamente per garantire la sicurezza sulla 379, in un periodo così delicato dell’anno, prima che accada l’irreparab

ile.”