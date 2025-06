Minacce di morte a Emilano, Gioia:"Questa situazione è inaccettabile e inqualificabile"

Brindisi, 8 giugno 2025 - Il Consigliere per la Sanità della Regione Puglia, Tommaso Gioia, esprime la sua più sincera solidarietà al Presidente Michele Emiliano, dopo le gravi minacce di morte ricevute attraverso messaggi privati su Instagram.

"Questa situazione è inaccettabile e inqualificabile", dichiara Gioia. "Michele Emiliano è un uomo di pace che ha sempre lavorato con coraggio e determinazione per il bene della nostra Regione e dei suoi cittadini. La sua decisione di interrompere i rapporti istituzionali con il governo israeliano, per protestare contro la tragica situazione a Gaza, ha dato un segnale forte a livello internazionale, come uomo delle istituzioni per chiedere il cessate il fuoco e la tutela di uomini, donne e soprattutto bambini innocenti che non hanno scelto di vivere nell'inferno."

Il Consigliere Gioia sottolinea che Emiliano affronterà questa situazione con la stessa forza e integrità che lo contraddistinguono, e che l'intera Regione Puglia sarà al suo fianco, pronta a difendere la sua incolumità e a respingere qualsiasi forma di intimidazione.

"Chiedo a tutti voi di unirvi a me in questa manifestazione di vicinanza e sostegno", conclude Gioia. "Insieme, dimostreremo che la Puglia non si piega di fronte alle minacce e continuerà a lavorare per la pace e la giustizia. Forza Michele, la Puglia è con te!"

Tommaso Gioia