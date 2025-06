Cala Materdomini, le disavventure non finiscono mai: segnalata sostanza oleosa in mare

BRINDISI – Nella mattinata di domenica 8 giugno, diversi bagnanti hanno segnalato la presenza di una sostanza vischiosa e oleosa nelle acque di Cala Materdomini, spiaggia libera molto frequentata sul litorale nord di Brindisi. Le segnalazioni sono arrivate al 112 e alla Capitaneria di porto, che ha avviato le prime verifiche.

Secondo le prime ipotesi, lo sversamento potrebbe essere legato a un guasto tecnico a bordo di una nave mercantile impegnata nel trasporto di olio di semi. Parte del carico potrebbe essere finito in mare e poi trasportato dalle correnti fino a riva.

Le autorità competenti, tra cui la Capitaneria e l’Arpa Puglia, stanno svolgendo accertamenti per verificare l’entità e l’impatto della sostanza. In attesa di ulteriori analisi, si consiglia di evitare la balneazione nella zona interessata, per motivi precauzionali.

Il Comune è stato informato dell'accaduto e segue l’evoluzione della situazione.