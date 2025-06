Centri per l'impiego di Brindisi e provincia: 103 annunci di lavoro e 170 figure ricercate

BRINDISI - Novità in arrivo per il mondo del lavoro giovanile e per chi cerca un’occupazione stagionale.

Dopo il Career day del 5 giugno, evento di punta di FermInnova, ospitato presso l'Istituto Tecnico Tecnologico Enrico Fermi di Francavilla Fontana, con la presenza del direttore di ARPAL Puglia Gianluca Budano e la dirigente scolastica Beatrice Monopoli, si apre una settimana dedicata al lavoro giovanile.

Due incontri informativi illustreranno i nuovi progetti del Servizio Civile Regionale 2025: giovedì 12 giugno alle ore 16 presso la Biblioteca comunale di Cisternino e venerdì 13 giugno alle ore 10 a Palazzo Guerrieri a Brindisi. L’iniziativa, parte della rete Galattica Giovani Puglia, coinvolge i comuni aderenti e giovani dai diciotto ai ventotto anni, pronti a impegnarsi per dodici mesi in attività utili alle comunità locali.

Anche il lavoro stagionale è al centro dell’attenzione con il Recruiting Day - Ultima chiamata per l’estate, che si terrà martedì 17 giugno dalle 14:30 alle 16:30 nei Centri per l’impiego di Brindisi e Ostuni, e giovedì 19 giugno negli stessi orari nel Centro per l’impiego di Manduria. Sempre all’interno di questa iniziativa rientra l’evento Turismo e Lavoro Ginosa e Marina 2025, in programma il 26 giugno presso il Palazzo della Delegazione di Marina di Ginosa dalle 9:30 alle 16:30, in collaborazione con il Comune di Ginosa.

Secondo il ventiduesimo report settimanale dell’Ambito di Brindisi di ARPAL Puglia, sono attivi 103 annunci di lavoro per un totale di 170 posizioni nei diversi settori del territorio.

Il settore più richiesto è quello turistico e della ristorazione con 76 posizioni aperte, seguito dalla sanità con 22 figure ricercate, il commercio con 14, l’impiantistica elettrica con 9, le pulizie e l’edilizia con 6 ciascuna. Il settore tecnico cerca 5 figure, i servizi 4, il metalmeccanico 4, l’amministrativo 4, i trasporti 3, il marketing 3. Ci sono 2 posti per contabili, 2 per l’artigianato, e una posizione ciascuna nei settori sociale, informatica, logistica, grafica e comunicazione, assistenza domiciliare, agricoltura e zootecnia, alimentare.

È presente una posizione aperta per le categorie protette ex articolo 1 della legge 68 del 1999 e due riservate alle altre categorie protette ex articolo 18 della stessa legge.

Completano l’offerta numerose opportunità di lavoro e formazione all’estero tramite la rete EURES, che promuove la mobilità professionale in Europa.

Tutte le offerte, rivolte a uomini e donne, sono disponibili ogni giorno sul portale Lavoro per Te Puglia, dove ci si può candidare usando SPID.

Aggiornata anche la sezione dei corsi di formazione per diplomati e disoccupati, insieme alle opportunità offerte dai programmi Garanzia Giovani e NEET.

Si consiglia di seguire la pagina Facebook Centri impiego Brindisi e provincia per restare aggiornati su offerte di lavoro e iniziative legate all’orientamento e alla ricerca attiva di occupazione.

Per informazioni e assistenza, cittadini e imprese possono rivolgersi agli operatori di ARPAL Puglia dei Centri per l’impiego di Brindisi, Francavilla Fontana e Ostuni. Gli uffici sono aperti dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 11:30, il martedì anche nel pomeriggio dalle 15:00 alle 16:30, e il giovedì pomerigg

io su appuntamento.