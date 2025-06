Lavoro e competenze: a Brindisi in partenza i corsi GOL dell’Ente di Formazione Pasternak

Nel panorama delle politiche attive per il lavoro, il programma GOL (Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori) rappresenta uno strumento centrale per accompagnare persone disoccupate o in condizioni di fragilità verso percorsi di formazione e inserimento lavorativo. L’obiettivo è offrire opportunità concrete, migliorare le competenze e sostenere il reinserimento professionale attraverso corsi gratuiti e personalizzati.

A livello regionale, il programma è attuato attraverso una rete di enti accreditati, con l’obiettivo di rendere la formazione più accessibile e mirata. Particolare attenzione è rivolta a giovani, adulti over 55, disoccupati, beneficiari di ammortizzatori sociali, lavoratori con reddito basso e soggetti vulnerabili.

A Brindisi una concreta opportunità formativa: partono i corsi GOL dell’Ente Pasternak

In questo contesto si inserisce l’avvio dei nuovi corsi GOL promossi a Brindisi dall’Ente di Formazione Pasternak, riconosciuto dalla Regione Puglia. I corsi, completamente gratuiti, prevedono un’indennità di frequenza di 3,50 euro l’ora per ogni partecipante.

I percorsi formativi in partenza a breve sono:

Assistente familiare

Addetto alla segreteria

Contabilità

Web master



Si tratta di corsi pensati per rispondere alle esigenze del mercato del lavoro locale, fornendo competenze pratiche e immediatamente spendibili. In particolare, la figura dell’assistente familiare è oggi sempre più richiesta, vista la crescente necessità di supporto per anziani, persone non autosufficienti o con fragilità.

Chi può accedervi?

Possono partecipare ai corsi:

Giovani fino a 29 anni e adulti over 55

Persone disoccupate, con o senza sostegno al reddito

Beneficiari di ammortizzatori sociali

Lavoratori e lavoratrici con redditi bassi

Soggetti fragili o vulnerabili

I corsi si svolgeranno presso la sede dell’Ente Pasternak in Via Giovanni XXIII, 9 – Brindisi, e si inseriscono in un percorso orientato a favorire un rapido e qualificato inserimento nel mondo del lavoro.

Come iscriversi

Per partecipare è sufficiente compilare il modulo online disponibile sul sito:

www.borispasternak.it/avviso-gol

Oppure contattare l’Ente ai seguenti recapiti:

Tel: 0831 1521506

Cell: 340 7593129

Email: info@borispasternak.it



Il futuro passa dalla formazione. Investi su di te con i corsi GOL dell’Ente Pasternak di Brindisi.