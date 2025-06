Il Lions Club Fasano ha promosso un convegno di grande interesse su “Fasano dei Cavalieri”

Il Lions Club Fasano e la Fondazione internazionale città murate Lions Club sabato 7 giugno hanno promosso un convegno di alto profilo sul tema “Fasano dei Cavalieri: strutture difensive, sviluppo urbanistico, committenza artistica in un feudo melitense, tra medioevo ed età moderna”.

Il convegno, tenutosi presso il Laboratorio urbano e patrocinato dal Comune di Fasano, si è aperto con i saluti di Felice Lanzisera, presidente del Lions Club Fasano, e di Liliana Maggi, consigliera area 3 Fondazione città murate Lions e referente distrettuale del patto di amicizia “Le città murate”.

L’incontro di studi, moderato da Martino Grassi, socio del Lions Club Fasano, è entrato nel vivo con l’intervento di Giacomo Beorchia, presidente della Fondazione internazionale città murate Lions Club, che ha parlato de “La Fondazione città murate Lions Club prodotto turistico internazionale”.

Poi Antonietta Latorre, referente del Lions Club Fasano per la Fondazione internazionale città murate, socia ordinaria della Società storia patria della Puglia e responsabile del Centro studi “Valerio Gentile”, che servendosi di cartografie dell’epoca e foto molto suggestive ha presentato il tema “Dalla vecchia terra al nuovo borgo. Fasano: cinta muraria, strutture difensive e di fortificazione urbana e rurale, sviluppo urbanistico tra medioevo ed età moderna”. È seguito l’intervento di Ivan Tancorre, architetto, che ha spiegato la “Fasano nel XV-XVI secolo: impianto urbanistico e rapporti sinergici, simbolici e di rappresentanza tra gli edifici del potere feudale, civile e religioso”.

La parte finale del convegno è stata affidata ad Emilio Mastropasqua, UNIBA, socio del Centro ricerche di storia religiosa in Puglia che ha parlato di “Influenza culturale, potere feudale e committenza artistica dei Cavalieri di Malta nella Fasano di fine Quattrocento” e ad Irene Malcangi, UNIBA, socia del Centro ricerche di storia religiosa in Puglia, che ha illustrato “L’ordine gerosolimitano ed il rapporto privilegiato con gli artisti italo-greci: la diffusione della pittura cretese in Puglia. Scambi culturali in ambito mediterraneo nel XV secolo, esempi e modelli”.

A chiusura del convegno è intervenuto Giuseppe Cariulo, presidente della Circoscrizione D del Distretto Lions 108AB mentre le conclusioni sono state affidate a Pino D’Aprile, secondo vice Governatore.