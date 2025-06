L’IISS “G. Salvemini” di Fasano si è aggiudicato il primo posto per la provincia di Brindisi del concorso “Mi impegno per la legalità”

L’IISS “G. Salvemini” di Fasano si conferma punto di riferimento a livello regionale nella promozione della cultura della legalità e nella prevenzione del cyberbullismo.

Diretto dalla dirigente scolastica prof.ssa Maria Convertino, l’Istituto si è aggiudicato il primo posto per la provincia di Brindisi nella terza edizione del concorso “Mi impegno per la legalità”, promosso dalla Commissione regionale di studio e d’inchiesta sulla criminalità organizzata in Puglia.

Il riconoscimento è arrivato grazie a un originale progetto didattico realizzato dalla classe 1^O del corso quadriennale di Meccatronica, guidata dalla referente alla legalità, la prof.ssa Rosa Bisanti.

Si tratta di un’escape room digitale dal titolo “Il mistero del fantasma che sconfisse il cyberbullismo”, incentrata su temi attuali e delicati come il cyberstalking, il bullismo, il sexting e il fenomeno degli hikikomori. Attraverso enigmi, indizi e contenuti multimediali accattivanti, gli studenti hanno costruito un'esperienza educativa interattiva e coinvolgente, facilmente fruibile tramite un semplice link.

Grande la soddisfazione espressa dal Presidente uscente della Commissione regionale, Renato Perrini, che ha lodato la qualità e la creatività dei lavori presentati, sottolineando l’importanza di formare i giovani a un uso sicuro, critico e responsabile della rete.

Il lavoro risultato vincitore è fruibile al seguente link:

https://view.genially.com/66434374fa8bc60014894344/interactive-content-il-mistero-del-fantasma-che-sconfisse-il-cyberbullismo

Di seguito il link di collegamento al video ricavato dal prodotto multimediale

https://drive.google.com/file/d/1oio8RobOo_4ENy12ekJBbDCRTKoJ-pc6/view?usp=drive_link

Il progetto si inserisce in un più ampio impegno dell’Istituto sul fronte della sicurezza digitale. Da tre anni, infatti, il “Salvemini” è destinatario di fondi regionali per la realizzazione di azioni di contrasto al cyberbullismo, realizzate in rete con le scuole del primo ciclo del territorio. Le attività messe in campo comprendono l’adesione al modello MaBasta, percorsi formativi per studenti e docenti sulle piattaforme Generazioni Connesse ed Elisa, la stesura di un protocollo d’azione per la gestione di episodi di bullismo e cyberbullismo e l’introduzione di un documento di e-policy d’Istituto.

Particolarmente rilevante è anche l’attenzione che l’IISS “G. Salvemini” dedica alla formazione informatica e alla preparazione degli studenti nell’ambito delle competenze digitali. L’Istituto è infatti sede accreditata di un Test Center AICA (Associazione Italiana per l’Informatica e il Calcolo Automatico), un riconoscimento che consente di offrire agli studenti un accesso diretto e qualificato a certificazioni informatiche riconosciute a livello nazionale ed europeo.

Tra i percorsi attivati spiccano quelli per il conseguimento delle certificazioni Cyberscudo, IT Security, Online Collaboration, ICDL Full Standard, Certificazione Internazionale di Alfabetizzazione Digitale (Ciad) di Aica “Digcomp 2.2 per utente qualificato di computer”, Intelligenza Artificiale e Digital Marketing che coprono aree cruciali come la sicurezza informatica, la gestione consapevole dei dati personali, la protezione dei dispositivi digitali, la navigazione sicura in rete, l’uso etico delle piattaforme collaborative online, nonché la prevenzione dei rischi digitali più diffusi.

Grazie alla collaborazione con formatori AICA esperti, i corsi si integrano con le attività didattiche curricolari e vengono svolti attraverso laboratori interattivi e simulazioni pratiche, che permettono agli studenti di acquisire competenze immediatamente spendibili sia nella vita scolastica che nel futuro percorso universitario e professionale.

Queste certificazioni, infatti, sono sempre più richieste nel mondo del lavoro e rappresentano un valore aggiunto nei curricula degli studenti, attestando la padronanza di strumenti digitali fondamentali in qualsiasi settore. Inoltre, contribuiscono a rafforzare il senso di responsabilità digitale, preparando i ragazzi non solo a usare la tecnologia, ma a comprenderla e gestirla in modo critico e consapevole.

In un’epoca in cui il digitale è parte integrante della quotidianità, l’investimento del “Salvemini” nella formazione certificata si configura come una scelta lungimirante, che conferma l’Istituto come centro di eccellenza per l’educazione digitale sul territorio.

Il “Salvemini” è inoltre tra le scuole italiane riconosciute come “virtuose” nell’ambito del progetto nazionale SIC – Generazioni Connesse, promosso dal Ministero dell’Istruzione e dalla Commissione Europea per favorire un utilizzo sicuro, responsabile e positivo delle tecnologie digitali da parte di studenti e docenti.

A distinguere l’Istituto è stata in particolare la redazione e l’adozione di una e-policy d’Istituto, un documento strategico che definisce le misure concrete di prevenzione, monitoraggio e gestione delle problematiche legate all’uso della rete e dei dispositivi digitali. L’e-policy del Salvemini è stata valutata positivamente da esperti del progetto SIC, ottenendo l’attestazione di qualità e l’inserimento della scuola tra quelle “virtuose” a livello nazionale.

Il documento include protocolli chiari per l’intervento in casi di cyberbullismo, uso improprio dei social media, violazione della privacy e comportamenti scorretti online. Prevede inoltre percorsi formativi per studenti, docenti e famiglie, con l’obiettivo di costruire una vera cittadinanza digitale, consapevole dei diritti e dei doveri nell’ambiente virtuale.

Questo riconoscimento certifica non solo il livello di preparazione dell’Istituto, ma anche il suo impegno costante nel promuovere una cultura digitale etica, inclusiva e protettiva, capace di accompagnare gli studenti nell’uso delle tecnologie con senso critico e responsabilità.